Entre descalificaciones y pocas propuestas se llevó a cabo el debate

Sin mayor sorpresa, los candidatos se descalificaron y poco propusieron, aunque todos se asumieron como capaces para ocupar la primera magistratura.

El desconocimiento de temas como los proyectos de muerte y del territorio poblano, la poca promoción del voto, la acumulación de las riquezas, así como las ligas de candidatos con gobernantes señalados por corruptos fueron temas marcados en el debate entre candidatos a gobernador, evento organizado por el Instituto Nacional Electoral (INE), en la víspera de la elección extraordinaria el 2 de junio.

Sin mayor sorpresa, los candidatos se descalificaron y poco propusieron, aunque todos se asumieron como capaces para ocupar la primera magistratura. A las 20 horas del domingo, arrancó el encuentro entre los abanderados, el primero en participar fue Luis Miguel Barbosa Huerta impulsado por la coalición "Juntos Haremos Historia en Puebla", seguido del priista, Alberto Jiménez Merino; mientras que Enrique Cárdenas Sánchez, abanderado común del PAN, PRD y MC, concluyó.

El debate que se desarrolló con temas como el Empleo y Desarrollo Regional; Atención a Comunidades Indígenas y Migrantes; y Seguridad, Federalismo y Estado de Derecho. Los candidatos tuvieron, cada uno, tres minutos para exponer sus propuestas, previo a una mi entrevista de un minuto que realizaron las moderadoras Gabriela Warkentin y Patricia Estrada.

Así se arrancó la presentación de Miguel Barbosa Huerta, quien de inmediato fue atacado por el candidato del PAN, PRD y MC, Enrique Cárdenas Sánchez, quien afirmó que Luis Miguel Barbosa Huerta carece de capacidad física y moral para ocupar la gubernatura. El ex rector de la UDLAP se asumió una vez más como independiente impulsado por "Sumamos", aunque agradeció a los partidos políticos que le otorgaron la candidatura.

Cárdenas Sánchez evidenció su desconocimiento respecto a los denominados "proyectos de muerte", no supo cómo responder cuál de los permisos otorgados a las hidroeléctricas en la Sierra Norte cancelaría si el voto lo favorece, y es que estos permisos otorgados a empresas transnacionales han sido constantemente denunciados por los pueblos originarios, pues se ataca a los recursos naturales.

Ante la falta de claridad en sus propuestas, el candidato Cárdenas Sánchez, le exigió al candidato Luis Miguel Barbosa Huerta, puntero en las encuestas, dé a conocer su riqueza acumulada, pero además le lanzó un reto para renunciar a la candidatura si se comprueba quién miente respecto a la obtención de su riqueza.

El candidato Cárdenas Sánchez, quien es señalado por acumular dinero producto de irregularidades financieras en la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), de la que fue rector, señaló estar dispuesto a renunciar a la candidatura si él se dirige con mentiras a los poblanos.

En respuesta, Miguel Barbosa Huerta aclaró que una de sus viviendas ubicadas en Coyoacán se trata de una casa obtenida con créditos hipotecarios, pero además afirmó que estas declaraciones obedecen a actos desesperados, pues perderá la gubernatura.

Enrique Cárdenas "flojo y vividor": Barbosa Huerta

Barbosa Huerta tildó a Cárdenas Sánchez de "flojo" y "vividor" de los presupuestos, pero además carente de conocimientos respecto a Puebla, pues además de que no es poblano, desconoce los municipios, las necesidades de los ciudadanos y solo llegará derrotado el 2 de junio. "Enrique Cárdenas llega derrotado al debate, no hizo campaña, resultó una "fichita", sentenció.

"Vamos por la reconciliación de Puebla", señaló Barbosa Huerta, ante la serie de descalificaciones que le lanzó Cárdenas Sánchez, lema que ha utilizado a lo largo de su campaña electoral.

En tanto, el priista Alberto Jiménez Merino, lamentó la confrontación entre los candidatos de Morena y el PAN, por cierto a quien Enrique Cárdenas Sánchez lo dio por muerto en la elección del 2 e junio, al afirmar que la contienda electoral "es de dos".

Exhibe Jiménez Merino a Barbosa por vínculos con RMV

Jiménez Merino evidenció en pleno debate una imagen de Miguel Barbosa Huerta con el ex gobernador Rafael Moreno Valle, fallecido el pasado diciembre; pero además afirmó que el candidato Enrique Cárdenas Sánchez no tiene idea de los proyectos que plantea, como el agua, pues no conoce el problema real, a diferencia de él quien ha estado en dependencias dedicadas al cuidado del vital líquido.

En respuesta, Miguel Barbosa Huerta, quien no tenía pensado hablar del candidato, le cuestionó su relación con Mario Marín Torres, ex gobernador de Puebla prófugo de la justicia, quien incluso ya desapareció de su campaña, pero además quién es su padrino político, pues trabajo con él y sigue mostrando leal al ex mandatario.

Las propuestas

El candidato de Morena, PT y PVEM, Miguel Barbosa Huerta se comprometió a impulsar la Fiscalía de Género y la Secretaría de Igualdad Sustantiva de Género, para combatir y atacar la violencia en contra de las mujeres y los feminicidios, pero además dijo que Casa Puebla será ocupado como el Instituto de los Pueblos Originarios, pues él no piensa vivir en esa zona.

En temas del campo, dijo que el presupuesto no debe quedar en solo el 5 por ciento, del presupuesto anual pues éste debe rebasar este porcentaje ya que así lo reclaman los productores. Barbosa Huerta dijo que ha recorrido los municipios conoce sus necesidades y con ello el presupuesto anual será destinado en 21 regiones del estado en un plan fortalecido de infraestructura, pues la riqueza no se debe concentrar solo en la zona metropolitana.

Por su parte, el candidato del PRI, Alberto Jiménez Merino propuso impulsar la Fiscalía de Delitos contra la Mujer y Promover la cadena perpetua a violadores y feminicidios, por medio de una modificación al marco constitucional, además el candidato dijo que la Secretaría del Migrante será indispensable para atender los problemas y necesidades que enfrentan las y los poblanos quienes radican en el extranjero, pero también de quienes llegan a esta zona.

El candidato priista dijo que conoce del campo y temas del agua, por lo que impulsará proyectos productivos que permitan a los ciudadanos que la derrama económica se quede en el estado, "tenemos la gran oportunidad de construir juntos un gran futuro", dijo Jiménez Merino.

El candidato además dijo que analizará la puesta en marcha del programa "Beca a un Niño Indígena", que en su momento impulso Martha Erika Alonso, pero además no pretende aumentar la tarifa al transporte público y le apostó a un proyecto exitoso de infraestructura.

En su intervención, Enrique Cárdenas Sánchez dijo que las corporaciones policiales deben fortalecerse, propuso la mejora a los salarios de los policías y mejorar el sistema de justicia en el estado, pero todas las acciones serán determinadas por un Consejo Asesor del gobernador.

El candidato dijo que la primera infancia, la puesta en marcha de una carretera que conecte al Golfo de México con el Norte del país, cuyo tramo quede en Puebla, además de la vinculación de jóvenes con empresarios serán temas fundamentales del gobierno.

Llama INE a que Gobiernos Federal y Estatal sean imparciales

El presidente del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, convocó a los gobiernos federal y estatal a conducirse con imparcialidad en las dos semanas que restan de la campaña electoral y el día de la elección extraordinaria en Puebla y que los candidatos respondan a las exigencias de los ciudadanos.

"Que estén a la altura de esa vara alta que nos está poniendo la ciudadanía poblana, es también una vara muy alta para los gobiernos federal y locales para que estas dos semanas que implican el momento más delicado del proceso electoral, se apegue a la legalidad y esto supone que actúen con absoluta imparcialidad y si no lo hacen ahí está el INE vigilante para evitar que es obligación sea cumplida", dijo.

Previo al debate 2019 entre candidatos al gobierno de Puebla, el presidente del Consejo General del INE junto con el rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), Alfonso Esparza Ortiz, emitieron un mensaje, en el que señalaron que la elección extraordinaria en Puebla va bien y hay gran participación ciudadana, misma que esperan el próximo 2 de junio.

"La ciudadanía de Puebla nos está dejando una vara muy alta a todos los demás actores que estamos involucrados en esta elección nos está dejando una vara muy alta al INE, como organizador de la elección y estamos cumpliendo, de modo tal que el día 2 de junio las y los poblanos tendrán todas las condiciones para ejercer su voto en libertad y de manera informada, el día de hoy se está por concretar el debate entre los candidatos a gobernador, lo que dará elementos para que las y los ciudadanos puedan ejercer su voto de manera más informada, con más datos y esto implica de manera más libre", dijo.

En la numeralía dio a conocer que se lleva el 93.7 por ciento de la cobertura en las 7 mil 671 casillas que serán instaladas, además fueron convocados 53 mil 693 funcionarios para participar como funcionarios en las Mesas Directivas de Casilla, abundó en que la tasa de rechazo de los ciudadanos fue menor al año pasado con 10 por ciento.

"Las casillas que todavía no tienen a todos las funcionarios que se requieren, los cuatro funcionarios para instalarse, el día de hoy solo son 27 de las 7 mil 671 que vamos a instalar, a dos semanas, en 19 nos falta solo un funcionario, en 8 solo dos, la elección va sobre rieles y la mesa está puesta para que el voto de las y los poblanos se ejerza en libertad", dijo.

El 2 de junio es el día de la elección extraordinaria en Puebla, el 29 de mayo se concluyen las campañas electorales por ello los candidatos pidieron el voto de los ciudadanos, mientras que el INE pidió que en esta recta final de campaña la conducta sea de respeto y de claro convencimiento para que los ciudadanos acudan a las urnas.