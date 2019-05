Barbosa Huerta el más vitoreado por seguidores; a Cárdenas Sánchez lo dejan solo

PAN y Morena se declaran ganadores del debate, pelean por llegar a Casa Puebla.

Al anunciar que el ejército electoral ya está preparado y habrá cobertura en las 7 mil 671 casillas en todo el estado, la dirigente nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky aseguró que el debate solo confirmará lo que todas las encuestas han señalado en las últimas semanas y Luis Miguel Barbosa Huerta, impulsado por la coalición "Juntos Haremos Historia en Puebla" ganará la elección extraordinaria. En respuesta el dirigente del PAN, Marko Cortés Mendoza afirmó que Enrique Cárdenas es el mejor perfil para ocupar la gubernatura.

La dirigente morenista señaló que "los ciudadanos ya decidieron y lo han hecho desde el momento en que se hizo una encuesta, Miguel Barbosa, están ratificando lo que ya habían decidido antes, hoy será una ratificación de que la única propuesta que vale la pena para el estado de Puebla se llama Miguel Barbosa", dijo.

Ante el llamado del presidente del Consejo General del INE, Lorenzo Córdova Vianello, la líder morenista refirió que el gobierno federal no mete las manos en ninguna elección, es más, recordó que él mismo envió una iniciativa para tipificar a los delitos electorales como graves.

"El presidente Andrés Manuel López Obrador mando una iniciativa para que los delitos electorales sean considerados como delitos graves y quien incurra en ellos vaya a la cárcel sin derecho a fianza, nosotros hemos padecido, luchado mucho tiempo en contra de la impunidad y manipulación, piso firme, piso parejo, nada de manipulación que la democracia se ejerza", dijo la líder morenista.

La líder nacional de Morena refirió que las condiciones en esta elección han cambiado y el 2 de junio habrá gobernador en Puebla y será Luis Miguel Barbosa Huerta, por lo que dijo que Enrique Cárdenas debe cumplir el reto que él mismo puso y renunciar a la candidatura, pues es un candidato mentiroso.

La líder de Morena, afirmó que Cárdenas Sánchez es deshonesto pues cuando no le dieron la candidatura en este partido político se fue como aspirante dependiente y ahora abandera a tres partidos políticos de los que se avergüenza, pero además solo busca el poder por el poder, pues no tiene proyecto y tampoco capacidad para gobernar.

"El candidato del PAN, mintiendo como le sale muy bien, sacando notas, un mentiroso, puedo decir con toda certeza que a Miguel Barbosa lo quiere Andrés Manuel y lo quiere mucho", dijo.

Responde PAN que Cárdenas es un candidato auténticamente ciudadano

El líder nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza afirmó que Enrique Cárdenas Sánchez será el ganador de la contienda electoral, además no habrá cambio de estrategia en esta recta final de la campaña, respaldó al ex rector de la UDLAP, a pesar de que reiteradamente se ha pronunciado como candidato ciudadano y no de un partido político.

"El gran ganador es Enrique Cárdenas, es contundente ganador y a nosotros eso nos llena de orgullo porque vemos en él, capacidad para gobernar a Puebla, fuerza para dirigir, cosa que no vimos en el candidato Barbosa, no contesto absolutamente ninguno de los cuestionamientos que le fueron hechos y nosotros sí tuvimos en Enrique Cárdenas a un ganador a un retador y algo quedó también bien claro, esta contienda es de dos, entre el candidato Enrique Cárdenas y Miguel Barbosa", dijo.

Cortés Mendoza, refirió que el ganador es Enrique Cárdenas Sánchez, quien a pesar de que reniega del PAN, es un candidato ciudadano y que en las urnas tendrá la mayoría de votos.

"Auténticamente es una persona de la sociedad civil, respaldado por tres partidos políticos, es una persona que no ha militado en ninguno y que hoy Acción Nacional y que dos partidos más le dan su confianza y esa es su ventaja competitiva, él no representa al político tradicional, representa a un cambio de fondo de lo que se ha vivido aquí en Puebla, una propuesta auténticamente de la Sociedad Civil", dijo.

Al término del debate, los líder es de Morena y PAN afirmaron ser los ganadores del debate y el triunfo se refrendará en la elección que se llevará a cabo en dos semanas, por lo que convocaron a la gente a tomar su decisión.

El evento más aplaudido fue el de Miguel Barbosa Huerta, pues en un hotel de la capital se concentraron los militantes de Morena, PT y PVEM, para observar el debate que duró 100 minutos.

Quien apenas tuvo el respetado de los ciudadanos fue Enrique Cárdenas Sánchez, quien solo fijó su postura después del debate en el Complejo Cultural Universitario, pero sin el respaldo de los ciudadanos.