Acusa Enrique Cárdenas a UAP de acarrear a estudiantes a eventos de Miguel Barbosa

El candidato arreció los señalamientos sin pruebas en contra de la campaña de “Juntos Haremos Historia en Puebla”.

Sin pruebas de por medio, el candidato a gobernador del PAN, PRD y MC, Enrique Cárdenas Sánchez, acusó que la Universidad Autónoma de Puebla (UAP) se presta a los acarreos electorales a favor de Luis Miguel Barbosa Huerta, abanderado de la coalición “Juntos Haremos Historia en Puebla”. Asimismo, el aspirante a Casa Puebla afirmó conocer el estado y presumió haber recorrido 100 municipios, contando las Juntas Auxiliares de la capital poblana, con ello descartó que sea un candidato “flojo”.

La mañana de este lunes, el abanderado, Enrique Cárdenas Sánchez promovió el voto con alumnos de la Universidad del Valle de México (UVM) ante quienes afirmó que los ciudadanos ya están cansados de la política tradicional, por lo que convocó a los jóvenes a denunciar las presiones, a que voten de forma libre.

“Estuvimos apenas en Acajete, donde dos estudiantes de la BUAP, en Acajete nos comentaron que habían sido llevados a un mitin de Barbosa diciéndoles que iban a ir a otra actividad universitaria, pero cuando llegaron les dijeron que iban a un mitin político. Ese tipo de acarreos, ya ni siquiera les dan lunch, pero coludido con la BUAP la verdad es que dices: a qué han llegado, eso es un cambio para atrás, a la política más tradicional, más fea, más gacha, más sucia, retrógrada”, dijo.

A dos semanas de la elección extraordinaria, el candidato arreció los señalamientos sin pruebas en contra de la campaña de “Juntos Haremos Historia en Puebla”, en esta ocasión, involucró a la UAP, por lo que pidió que la elección se lleve a cabo con voto libre.

Responde que no es candidato flojo

Por otra parte, el candidato del PAN, PRD y MC, Enrique Cárdenas Sánchez rechazó ser un candidato “flojo”, pues ha recorrido 100 demarcaciones, es decir, además de los municipios, ha tocado puertas y promovido el voto en las Juntas Auxiliares en la capital poblana.

“Calumnia también es cuando dicen que si no he recorrido el estado, que si no sé qué, eso es calumnia, eso no es verdad”, refirió el candidato a gobernador, quien además agregó que en su gobierno las juntas auxiliares serán atendidas, incluso gestionará recursos y apoyos con el gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador.

A pesar de que en su momento criticó al presidente de la República, el candidato panista señaló que de ganar la elección el 2 de junio trabajará de forma coordinada con el mandatario federal, pues dijo que coincide con varios de sus planes de gobierno.

“En la lucha contra la corrupción, con la lucha en contra de la inseguridad, contra pobreza y la desigualdad, coincido en todo eso, no coincido en muchas cosas económicas porque se está cayendo, no coincido, pero en otras sí porque si se necesita un cambio para adelante no para atrás”, dijo.

Se deslinda Cárdenas Sánchez se evasión fiscal

Ya en otro tema, el candidato se deslindó de la denuncia que el ciudadano Álvaro Ramírez Rivera interpuso en contra del candidato ante la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntamente haber cometido defraudación fiscal y peculado al no haber comprobado 14 millones 250 mil 138 pesos durante 11 años que dirigió el Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY).

El abanderado dijo que no ha cometido delitos y su actuar ha sido honesto, por lo que no tiene nada que esconder, al tiempo de señalar que está dispuesto a que las autoridades investiguen lo correspondiente.