Inaugura Guillermo Pacheco Pulido feria "Presencia de Oaxaca en Puebla"

Puebla fortalece lazos con Oaxaca

Para fomentar el turismo y fortalecer los lazos entre ambas entidades, el gobernador del estado, Guillermo Pacheco Pulido, y el presidente del Patronato Oaxaqueño de Cultura Popular A. C., José Estefan Acar, inauguraron "Presencia de Oaxaca en Puebla", una feria en donde la ciudadanía podrá encontrar artesanías, textiles, danza y gastronomía de ese estado.



Durante el corte inaugural de este evento, que se llevará a cabo del 21 al 30 de junio en el jardín de El Carmen, el mandatario estatal dio la bienvenida a los expositores, a quienes agradeció su presencia en la ciudad para mostrar la riqueza cultural de Oaxaca.



Por su parte, José Estefan Acar, presidente del Patronato Oaxaqueño de Cultura Popular A. C., destacó que la relación y los lazos entre ambos estados se consolidan con la exposición de los artesanos, quienes afirmó que llegan con el corazón abierto a la ciudad de Puebla.



El secretario de Cultura y Turismo del estado, Alejandro Cañedo Priesca, resaltó la unidad de Puebla y Oaxaca al señalar que consiguieron el mismo día, un 11 de diciembre de 1987, el nombramiento de Patrimonio de la Humanidad, permitiéndoles impulsar el turismo.



Al evento asistieron la presidenta del Patronato del Sistema Estatal DIF, Isabel Pensado; la presidenta municipal de Puebla, Claudia Rivera Vivanco; Michelle Chidiac, esposa del presidente del Patronato Oaxaqueño de Cultura Popular A. C.; y el secretario de Finanzas y Administración (SFA), Jorge Estefan Chidiac.