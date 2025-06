El consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), Arturo Castillo, cuestionó ante el Consejo General la validez de la elección judicial, debido a “coincidencias” con los llamados acordeones que fueron distribuidos entre la ciudadanía para votar por candidatos afines a Morena.

Durante su intervención en la sesión extraordinaria de este domingo, el consejero detalló que los nombres mostrados en estos documentos coinciden en un 80% con quienes ganaron cargos en la Suprema Corte, el Tribunal de Disciplina y la Sala Superior del Tribunal Electoral y el 85% en Salas Regionales.

“22 de las 28 candidaturas de este supuesto se deslindaron, por lo tanto, solo puede entenderse que fueron pagados con recursos de terceros y por lo tanto prohibidos, fueron al menos 37 modelos distintos de acordeones distribuidos en 15 entidades de la República y algunos a nivel nacional”, dijo.

Por lo tanto, indicó que el INE no puede ser omiso ante esta “inequidad”, aunque señaló que el instituto “carece de atribuciones para declarar la nulidad de una elección”, indicó.

“Propongo no declarar la validez, que no es lo mismo que declarar la invalidez, en el caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ), la Sala Superior y las Salas Regionales con excepción de la Sala Regional Toluca; entregar constancias de mayorías, pues no se puede privar de efectos indiciarios los derechos de una persona y dar vista a las autoridades correspondientes para que se resuelva lo que en derecho corresponda”.

Asimismo, el consejero reconoció que la complejidad de la elección y la falta de recursos para su organización y cómputo, pudieron afectar la participación ciudadana y abonar a la incertidumbre, por lo que instó al Congreso de la Unión a corregir los errores evidenciados durante la contienda electoral del pasado 1 de junio de cara a la siguiente elección de 2027.

“Una legislación incompleta y restrictiva que no previó mecanismos de revisión y vigilancia efectivos sentó las bases para múltiples especulaciones, la mayoría de ellas infundadas, estos son aspectos fundamentales que deberán corregirse para una elección futura tanto en sede administrativa como en el Congreso de la Unión”, refirió.