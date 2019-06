No queremos a Héctor Alonso en Morena, responde Gabriel Biestro

"Tiene derecho a recurrir ante tribunales, pero la sociedad se da cuenta que sus intereses no se alinean a los principios de Morena", refirió el líder de la bancada morenista en el Congreso estatal.

A Héctor Alonso Granados "no lo queremos en Morena", advirtió el coordinador del Grupo Legislativo de Morena, Gabriel Biestro Medinilla, ante el proceso que su homólogo inicio ante Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), para retornar a este bloque en el Congreso de Puebla; además, confió en que su petición no tendrá éxito.

Entrevistado por Intolerancia Diario, respecto al proceso que inició Alonso Granados, el coordinador de Morena en el Legislativo poblano refirió que su compañero no comparte los principios de este partido y tampoco los conoce; por ello es que reiteradamente ha insultado y agredido a las mujeres, no sólo a sus compañeras diputadas y trabajadoras del Congreso del Estado, sino en general a las féminas, " y eso como bancada no lo podemos permitir", dijo.

Refirió desconocer si su intención es reelegirse en 2021 y por eso el inicio de su defensa ante el TEPJF, pero "él tendría que ver que en la bancada, ninguno de los integrantes lo quiere. Tiene que reconocer lo que ha hecho y él dice que no está bien, que eso no va con nuestra declaración de principios. Más allá de lo que él quiere, nosotros queremos salvaguardar el prestigio de la bancada de Morena, es lo que nosotros queremos", dijo.

Biestro Medinilla refirió que diversas instituciones se han pronunciado respecto a los comentarios misóginos que lanzó semanas atrás su compañero, por lo que debe ofrecer una disculpa pública a las mujeres; sin embargo, reiteró que en el Grupo Legislativo de Morena ya no es bienvenido.

El diputado local dijo que, Alonso Granados tiene derecho a recurrir ante los tribunales; sin embargo, la sociedad se da cuenta de su intereses los que no se alinean a los principios de Morena.