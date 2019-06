Sigo en Puebla y no me van a callar: Jorge Aguilar Chedraui

El exdiputado local y extitular de la Secretaría de Salud en el Estado reiteró que la Auditoría Superior de la Federación aprobó sus cuentas públicas de 2011,2012 y 2013.

Jorge Aguilar Chedraui sostuvo que no dejará que lo callen y hará vida pública desde el Partido Acción Nacional (PAN), además, puntualizó que fue la Auditoría Superior de la Federación la que auditó sus 25 meses como secretario de Salud, indicando que el área administrativa no formó parte de sus funciones hasta el último mes de su gestión.

En entrevista el exdiputado local y extitular de la Secretaría de Salud en el Estado, ante los señalamientos de que sus cuentas públicas podrían ser abiertas, puntualizó: “Las amenazas veladas han sido públicas y han sido sobre dimensionadas por un funcionario público representante de un poder muy importante que yo presidí, pero para efectos prácticos nos quieren callar de algún modo y yo no estoy de acuerdo con ello y no lo voy a dejar pasar”.

El exfuncionario público precisó: “Tomé tres decisiones de vida después de la tragedia de diciembre del año pasado, semanas después, donde definí de manera clara tres cosas: Sigo viviendo en Puebla, no me voy a ningún lado, sigo haciendo vida pública y la voy a hacer desde el PAN, y quiero decir algo de manera muy clara, el que nada debe nada teme, y estamos en la lógica de construir en la medida que se quiera hacer así, no nos vamos a quedar callados, somos oposición responsable e inteligente, y tendrán que saber vivir con ello”.

“De las inconsistencias e irregularidades les digo dos cosas, la primera es que los resultados ahí están, hay resultados muy importantes, estamos avalados por instituciones públicas y privadas importantes como el Instituto Nacional de Salud Pública, la Organización de Estados Americanos, hay muchos programas y proyectos que están avalando el trabajo que se hizo”.

“Segundo, un punto importante, desacreditan las auditorías estatales, no solo la contraloría, sino también la de la Auditoría Superior del Estado, pero recuerdo a la gente, que los recursos de la Secretaría de Salud son de orden federal y estuve auditado por la Auditoría Superior de la Federación, en los años 2011, 2012 y parte 2013 hasta que fui secretario, presento los documentos de todas esas auditorías que fueron atendidas a la brevedad y solventadas las observaciones, y están debidamente acreditados los recursos”, reiteró.

Fin a las grillas

Aguilar Chedraui aclaró que “dentro de las facultades de la Secretaría de Salud, tampoco estaba el área administrativa, esa no lo fue durante 24 de los 25 meses que fui secretario de Salud, correspondían a otras instancias, tengo la conciencia tranquila, tengo la forma de ver de frente y la firme convicción de que trabajo bien hecho no admite reclamación”.

“El llamado es que se pongan a trabajar, que se dejen de grillas y amenazas, pobre Puebla si no lo hacen… La Secretaría de Salud siempre ha ejercido recursos federales y estatales, por ellos las auditorías han sido de ambas instancias. Mi período como secretario de Salud fui debidamente auditado”.

Los resultados

Comentó que al inicio de su gestión se tenía el lugar 29 en materia de Seguro Popular, el surtimiento de medicamentos eral del 53 por ciento, el cumplimiento de las mastografías era tan solo del 20 por ciento, además, no había un sistema de urgencias médicas ni programa de Muerte Materna y la comprobación de recursos federales era de enorme antigüedad.

Jorge Aguilar precisó que se elevó el abasto de medicamentos al 97 por ciento y se acreditaron las Unidades Médicas ante la Secretaría de Salud con 277 en 2 años.

Asimismo, se lograron las certificaciones ISO en 15 procesos elevando la calidad en la prestación de los servicios.