El uso de recursos excesivos de las dos coaliciones de partidos en la presente contienda electoral es un hecho que toda la gente nota y que es evidente y todavía nos vienen a vender un programa de gobierno que radica en la austeridad republicana.

Nadie les cree, dijo Iker Julián Lozada, candidato a diputado federal por el Distrito XII de la ciudad de Puebla de Movimiento Ciudadano, quien exigió que la autoridad electoral observe e investigue el uso de recursos excesivo al que recurren los candidatos de ambas alianzas.

Lo que se observa, dijo, es que contaminan la ciudad y tapizan de espectaculares que representan gastos obscenos, además de que promueven eventos masivos que claramente no son gratuitos.

Insistió en que las coaliciones en competencia mueven una cantidad de publicidad y de marketing impresionante que tampoco es gratuita, por eso, hay que preguntarles de dónde salió tanto dinero si se supone que al principio eran los candidatos del pueblo.

Por eso, dijo, cada vez más, sospechan del lugar en que está saliendo todo ese poder adquisitivo para financiar esta clase de actividades políticas, el tema del proselitismo y la forma en que te recuerda la sociedad es qué tanto han impactado de manera positiva en la vida de las personas.

“Me atrevo a cuestionarlos, que nos expliquen de dónde salieron las bardas que llevan mucho tiempo pintadas, que nos expliquen todos esos eventos masivos que llevaron a cabo las corcholatas del partido en el poder”.

Iker Julián Lozada, pidió también que expliquen esos 5 millones que le dieron a cada uno y que por supuesto hubo un rebase de tope de campaña anticipada porque ni siquiera era precampaña.

Dijo, “yo no sé como el INE está permitiendo esa clase de cosa y no tiene consecuencias, a mí lo que me deja claro es que un candidato puede violentar esos límites y no va a pasar nada, porque se supone que la ley es general y no particular”.

El candidato a diputado federal por el Distrito XII, aseveró que existen preferencias para las personas que están en los puestos en la actualidad, por eso, dijo, “el que nada debe nada teme”.

Sin embargo, afirmó, si tienen manera de comprobar que todo lo que hicieron es de manera lícita y no me voy a abalanzar a culpar a decir que son unos ladrones, pero es lo que parece, “no es lo que es, es lo que parece”.

Además, recordó que, desde antes de la campaña electoral, el partido hegemónico y sus aliados, han utilizado recursos excesivos de publicidad y el organismo electoral no se ha pronunciado ante eso.

La sociedad poblana y del país sabe que han utilizado muchos recursos para darse a conocer, sin embargo, le toca a la autoridad electoral verificar la cantidad de recursos que se aplican en las campañas de las dos alianzas.