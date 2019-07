Trabajadores de Parques y Jardines protestan en contra de Claudia Rivera

Las muestras de inconformidad en contra de la administración de Claudia Rivera Vivanco se incrementan; ahora tocó el turno a trabajadores del Ayuntamiento de la dirección de Parques y Jardines.

Sindicalizados relacionados con el exlíder charro, Israel Pacheco Velázquez, nuevamente realizaron una protesta en frente de Palacio Municipal para señalar que víctimas de acoso laboral y descuentos injustificados en sus pagos quincenales.

Los inconformes con pancartas en manos en donde se leía “Claudia nos traicionaste y no al acoso laboral”, exigieron a la alcaldesa Rivera Vivanco ceder a las presiones a las que supuestamente son víctimas de manera cotidiana.

Claudia Rivera no es la primera vez que es presionada por un segmento de los sindicalizados con manifestaciones y paros de actividades, el antepenúltimo movimiento laboral fue de los trabajadores del Organismo Operador del Servicio de Limpia (OOSL), durante la segunda quincena de junio previo, en donde denunciaron la falta de condiciones con las que desarrollan sus trabajos.

Además afuera de Centro Atención Múltiple (CAM), el martes 25 de junio previo, personal de distintas áreas se manifestaron por el despido “injustificado” de un par de sus compañeros, aunque el secretario de Administración, Leobardo Juárez aclaró que ambas bajas estaban justificadas jurídica y laboralmente.

Pero en lugares estratégicos de como El Parían, amanecieron con montoneras de ramas en las bancas, sin que personal de otras áreas acudieran a retirarlas.

Anuncia descuentos

En tanto, Rivera Vivanco advirtió que los trabajadores del Ayuntamiento que se ausenten de sus labores sin motivos tendrán sus descuentos respectivos porque la población demanda mejores servicios.

Dijo desconocer el motivo de este paro del área de Parques y Jardines de este martes, después de afirmar que todos los empleados municipales sí están en funciones, pero si no es en este contexto, los que incumplan deberán someterse a las consecuencias.

“Nosotros tenemos la obligación con la gente y si alguien no cumple por supuesto que habría sanciones; estamos en una dinámica de diálogo, debe haber entendimiento, nosotros sí hemos fortalecido la dinámica laboral con acciones inéditas, con una cultura laboral de derechos”.

Dijo desconocer que detrás de aquellos grupos se encuentre el exlíder sindical Israel Pacheco o cualquier personaje, aunque subrayó que por fortuna los poblanos saben y son demasiado inteligentes para identificarlos.

“En este momento no tenemos reportes que no se esté brindando el servicio, pero hay que observar quienes incumplieron, no sabría decirles, pero aquellos que intenten golpear (…) los ciudadanos son demasiados despiertos para poner en alto a quienes no están trabajando”.

Además anunció que los operativos en mercados seguirán, al rendir frutos exitosos como el mercado Unión, Independencia y Morelos: “En el de la Unión es el que mejor resultados hemos obtenido, todos han sido exitosos pero vamos a continuar haciéndolos”.