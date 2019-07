Revoca TEPJF sanción de Morena al senador Alejandro Rojas Díaz

Es improcedente la suspensión de sus derechos partidistas durante 3 años, previamente impuesta por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia morenista.

Magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocaron la sanción de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en contra del senador Alejandro Rojas Díaz Durán. Los juzgadores electorales dejaron a salvo los derechos partidistas del legislador, pues no cometió violencia política de género en contra de Yeidckol Polevnsky y tampoco cometió injurias o calumnias en su contra o de otro miembro de este partido político, como Miguel Barbosa Huerta.

El senador quien se opuso a la candidatura de Miguel Barbosa Huerta, hoy gobernador electo de Puebla, y se lanzó en reiteradas ocasiones en contra de la secretaria general con funciones de presidenta de Morena no será suspendido de sus derechos políticos por tres años, como lo determinó la Comisión de Honestidad y Justicia que preside Héctor Díaz-Polanco y que integran Gabriela Rodríguez Ramírez, Adrián Arroyo y Víctor Suárez Carrera.

En la sesión realizada este miércoles, los magistrados resolvieron el juicio para la protección de los derechos político-electorales del senador, marcado con el expediente SUP-JDC-111/2019, ahí se determinó no suspender sus derechos, pues todas las declaraciones que realizó el legislador suplente de Ricardo Monreal Ávila en contra de Yeidckol Polevnsky no la difamaron, no la calumniaron y tampoco hubo violencia política de género.

“La calumnia y denostación no se actualizan porque las manifestaciones realizadas por el actor no fueron denostativas, ni calumniosas sino que se trató de críticas que se encuentran amparadas por la libertad de expresión, aunque hayan sido molestas o incomodas”, se dijo en la sesión.

Los magistrados analizaron las declaraciones atribuidas al senador y determinaron que éstas no constituyen violencia política por razones de género; por otra parte, los juzgadores consideraron que las conductas atribuidas al denunciado no violaron los estatutos de Morena, ya que no cometió agravios u ofensas en contra de alguno de sus compañeros de partido.

“No configuraron algunas de las infracciones que le fueron atribuidas al no vulnerar las obligaciones previstas en los artículos 6 inciso D del estatuto de Morena. También se señala que no fue parte de la litis del procedimiento sancionador considerada como responsable al actor de cometer actos al interior de Morena que implicaran violencia política de género en agravio de la secretaria general en funciones de presidenta de ese instituto político”, se expuso en la sesión.

Por otra parte, los juzgadores en materia electoral puntualizaron que, en el análisis de la documentación expuesta por el senador, Alejandro Rojas Díaz Duran, el actor no fue convocado por el órgano interno partidista para presentar su defensa jurídica, ni siquiera supo que fue denunciado por violencia política de género.

“Se privilegió el examen de los agravios de fondo por encima de los que se refieren a aspectos formales dado que no se actualizan los tipos administrativos sancionadores, de esta manera se propone declarar fundado el argumento en que se reclama que: cuando el actor fue emplazado no se le hizo saber que el procedimiento tenía como base de la investigación la presunta violencia política por razones de género”, se dijo durante la sesión del TEPJF.

El antecedente

El senador suplente, Alejandro Rojas Díaz Durán, en repetidas ocasiones se manifestó en contra de la candidatura de Miguel Barbosa Huerta y se pronunció a favor del senador, Alejandro Armenta Mier, incluso acudió a la Fiscalía General de la República a presentar denuncias en contra del hoy gobernador electo de Puebla.

Las querellas que presentó el senador suplente en contra de Miguel Barbosa Huerta fueron por supuesto enriquecimiento ilícito, reviviendo una campaña negra hecha por el PAN durante el proceso electoral ordinario pasado.

En este contexto y toda vez que la secretaria general con funciones de presidente, Yeidckol Polevnsky apoyó en todo momento a Miguel Barbosa Huerta, el senador acusó que la candidatura del ex presidente del Senado de la República fue una imposición de la morenista.

Además, Rojas Díaz Durán denunció que en otras entidades, la dirigente Yeidckol Polevnsky impulsó candidaturas perdedoras y a su vez utilizó las redes sociales para atacarla, así como al gobernador electo, entonces aspirante a la candidatura de Morena.

Cabe señalar que, la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena refirió que el legislador federal transgredió de manera reiterada y sistemática las normas contenidas en el Estatuto, por este motivo fue sancionado.