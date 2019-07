La administración de Moreno Valle fue principal motor de la corrupción: David Méndez

Durante el foro "Retos de Organización y de Gobierno de la Cuarta Transformación en Puebla", señaló que la administración de Moreno Valle hizo su modelo de negocios.

Durante el foro "Retos de Organización y de Gobierno de la Cuarta Transformación en Puebla" realizado en Cuautlancingo, David Méndez Márquez, quien está a cargo de la transición de la Secretaría General de Gobierno aseguró que el gobierno de Miguel Barbosa Huerta enfrentará retos importantes y uno de ellos es acabar con la corrupción heredada principalmente de la administración de Rafael Moreno Valle Rosas.

Méndez Márquez detalló que el gobierno fue el principal motor no sólo de este tema sino del enriquecimiento ilícito de funcionarios dejando a un lado las verdaderas necesidades ciudadanas.

El actual secretario de gobierno señaló que de forma paulatina se logrará el cambio en el estado, pues las pasadas administraciones panistas y concretamente la encabezada por el senador fallecido cometieron irregularidades graves y endeudaron al estado.

"Con la pasada administración panista y sobre todo con la etapa morenovallista, el gobierno que se convirtió en el motor de la corrupción, todo acto de gobierno llevaba como fin no resolver una necesidad, no atender una demanda, sino ver qué beneficio sacar. La gente que atendía en el gobierno buscaba ver qué podía obtener de cada licitación, de cada acción de gobierno porque se instauró como modelo de gobierno un modelo de negocios en el gobierno del estado y tenemos que transformar esa situación", señaló.

Abundó en que el gobierno que encabece Miguel Barbosa Huerta, a partir del 1 de agosto, estará obligado a establecer una nueva relación con la sociedad al señalar que esta no puede ser "vertical".

"El gobierno que se instauró en Puebla ya no debe ser vertical en donde desde las oficinas se toman las decisiones de qué se debe resolver en cada comunidad con los ciudadanos", dijo.

Va rediseño por áreas obesas en la administración estatal

"Con el rediseño en la administración pública se va en contra de áreas obesas y que no tienen objetivos claros", señaló Méndez Marquez, pero también destacó que se fortalecerán dependencias principalmente del sector social, pues de estas áreas los ciudadanos demandan más atención.

"Las áreas de desarrollo rural que no tienen recursos, no pueden generar políticas públicas y tampoco atender las necesidades de las regiones en la entidad, esa es la lógica con la que se está trabajando en el rediseño del gobierno de la entidad, también tiene que abre una lógica donde el gobierno tenga el tamaño y diseño adecuado para servir y no para servirse", señaló.

El político aseguró que durante la administración de Rafael Moreno Valle Rosas (QEPD) no se privilegiaron áreas como el desarrollo social y el desarrollo rural, así como salud, pues imperó la corrupción, motivo por el que creer que esto cambiará con la llegada de Miguel Barbosa Huerta al gobierno del estado.

Méndez Márquez señaló que el gobierno de la Cuarta Transofrmacion en Puebla, que iniciará a partir del 1 de agosto tendrá retos importantes, pero también vendrán tiempos complejos, pues la corrupción y limpiar a la administración pública estatal no será un tema sencillo.

"Hay demasiados intereses, hay rezagos históricos que tampoco se pueden resolver de la noche a la mañana, hay problemas muy complejos productos de una descomposición acumulada durante tanto tiempo", dijo.

Movimiento de al Policía Federal esta politizado: Noroña

Durante el foro participó el diputado federal, Gerardo Fernández Noroña, quien afirmó que parte de la Policía Federal se corrompió y la protesta de los elementos policíacos se esta politizando para golpear al presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que convocó a los ciudadanos a cerrar filas en torno al proyecto de la Cuarta Transformación.

Abundó que la Guardia Nacional tiene objetivos claros y estrategia definida para acabar con la inseguridad y violencia en el país, de la que Puebla forma parte.

"La Policía Federal no sirvió, se corrompió, se descompuso y eso no quiere decir que todos los policías son corruptos, mienten cuando dicen que se van a violentar sus derechos, sus derechos están respetados plenamente, no se van a incorporar a nadie de manera obligatoria, es más algunos aunque quisieran no pueden ir a la guardia nacional, entonces se usó este movimiento para golpear al compañero presidente de la República y aparece quien no ha ganado n una elección en su vida, como es Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa", dijo.

Convocó a los ciudadanos a cerrar filas en torno al proyecto de la Cuarta Transformación, pues la estrategia de seguridad que impulsa el presidente Andrés Manuel López obrador conviene a los ciudadanos y en Puebla beneficiará tomando en cuenta que es una entidad insegura.