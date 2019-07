Afirma AMLO que no ve amenaza de recesión

El mandatario federal aseguró que los indicadores que "tiene a la mano" muestran una estabilidad económica.

En su conferencia matutina realizada en Tepic, Nayarit, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), aseguró que en el mediano plazo no ve una amenaza de recesión en el país, esto, porque afirmó que los indicadores económicos que tiene, demuestran el resultado.

AMLO fue cuestionado sobre la investigación realizada por Reforma, en la que expone que la economía mexicana habría entrado en una recesión causada por las políticas internas y factores externos. Estos datos fueron basados en un análisis de la Bank of America-Merrill Lynch.

"No veo amenaza de recesión... Hay una especie de nostalgia por la anterior política económica neoliberal y existe como un club de defensores de esa política que fue un fracaso, entonces todavía no se resignan a que ya no vamos a seguir con eso, entonces por todos lados están insistiendo, un periódico y su nota principal es la recesión en México, 'amenaza de recesión en México' y le dan volumen a eso, porque no están conformes con la nueva política económica", dijo López Obrador.

Por otro lado, el presidente de México cuestionó a los medios de comunicación de circulación nacional al no reportar que el peso mexicano es la moneda que más se ha fortalecido en el mundo con relación al dólar y por qué no informan que hay menos inflación que antes.

"Como dicen los abogados, aceptando sin conceder, que exista una disminución en las tasas de crecimiento, pero está aumentando el nivel de desarrollo porque hay una mejor distribución del ingreso, ¿qué es el crecimiento? Pues es producción de riqueza, ese es el crecimiento, pero no significa distribución de la riqueza. En el periodo neoliberal ni hubo crecimiento ni hubo distribución de riqueza, lo poco que creció la economía se quedó en unas cuantas manos, ¿cuál es la diferencia ahora? Que aunque haya menos crecimiento, hay más desarrollo, hay más distribución de la riqueza", dijo López Obrador.

Por otro lado, el titular del Ejecutivo afirmó que su gobierno quiere crecimiento con bienestar para darle tranquilidad a los mexicanos.

"Quisiera que los medios tomen a consideración algo que es muy importante, que no ha habido depreciación de la moneda, y que es mucho muy importante que no haya inflación porque si hay inflación, se pierde poder adquisitivo en el salario, ¿por qué se les olvida ahora? Son tres factores importantes para un buen manejo de la economía, que la moneda, en este caso el peso, se mantenga estable y fuerte, que no haya inflación o que la inflación esté controlada, y tercero que haya crecimiento", finalizó AMLO.