Urge Francisco Fraile a Miguel Barbosa implementar estrategia eficiente contra inseguridad

La dirigente del PAN estatal, Genoveva Huerta, insistió en apoyar la revocación de mandato de los alcaldes emanados de "Juntos Haremos Historia", por falta de resultados.

La dirigencia estatal del Partido Acción Nacional (PAN), exigió que la actual administración estatal y la que encabezará Miguel Barbosa Huerta, a partir del próximo primero de agosto, implementen estrategias en contra de la violencia e inseguridad que alcanzó a los servidores públicos.

En conferencia de prensa, la dirigente panista, Genoveva Huerta Villegas y Francisco Fraile García, señalaron que las administraciones de Morena son “un desastre”, pues “no hay plan, la violencia se ha desatado, no hay resultados; no hay de verdad nada”, por lo que es necesario frenar este tema que lastima a las y los ciudadanos.

Luego de que este fin de semana se dieran a conocer las cifras del Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública, que refieren que en la entidad se han cometido cerca de 40 mil delitos del fuero común y de que el delegado de Gobernación en Huejotzingo, Luis Fernando Tinoco Cervantes fue asesinado presuntamente por un grupo de delincuentes de aquella región del Estado, la dirigencia panista exigió acciones para prevenir y erradicar los delitos.

“La violencia no ha parado y la violencia alcanzó ya hasta el Gobierno, y en ese sentido debe de dar respuesta el Gobierno actual, el que entra en pocos días; la Secretaría de Gobernación en especial está tocándole uno de sus miembros, y entonces creo que se debe dar una respuesta mucho más sólida al asunto de la violencia en el Estado y, en particular, en esta zona que se llama el triángulo, incluyendo la ciudad de Puebla”, dijo el secretario general del PAN, Francisco Fraile García.

Además, la dirigente del PAN agregó que, los municipios gobernados por la coalición “Juntos Haremos Historia en Puebla” no han dado resultados, por lo que insistió en apoyar la revocación de mandato de los alcaldes emanados de este grupo político.

“No hay resultados, estrategia y plan, que toda la ciudadanía lo está sintiendo. Seguiremos señalando los pocos resultados y el nulo trabajo que existe hoy por parte, no solo de la presidenta municipal de Puebla, sino de todos los gobiernos municipales de Morena; donde gobierna Morena es un desastre, no hay plan, la violencia se ha desatado, no hay resultados, no hay de verdad nada”, dijo.

Separación de dependencias y nueva estrategia de Gobierno son populistas

Por otra parte, los líderes panistas el estado advirtieron que no tirarán línea a las y los diputados del PAN para que voten en contra de la iniciativa de Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal, además consideraron que la estrategia de Gobierno de la siguiente administración es “populista”.

En conferencia de prensa, Francisco Fraile García consideró que la fusión de las dependencias de gobierno en el sexenio de Rafael Moreno Valle, fue con el objetivo de que la administración pública estatal sea más eficiente y afirmó que hubo resultados positivos.

“No damos línea a los diputados; los diputados tienen su propia forma de expresarse dentro de la Cámara, pero voy a una puntualización: cuando se buscó que se fusionarán las secretarías era para buscar una eficacia y eficiencia. Cuando se hace un desdoblamiento, se tiene que demostrar que es por eficacia y eficiencia, y me parece que no va en ese sentido esa acción del Gobierno; y por eso pensamos que sería un error incrementar el número de secretarías que aumenta la burocracia y aumentan el gasto del Gobierno. Y en ese sentido es por lo que nos estamos oponiendo a que se desdoble nuevamente secretarías que fusionadas hicieron un buen trabajo”, refirió.

En su oportunidad el representante jurídico, Luis Olmos Pineda, defendió que los Organismos Públicos Descentralizados, como el denominado “Ciudad Modelo”, fue con el objetivo de dar resultados a largo plazo, en desarrollo económico.

Señaló que la próxima administración estatal, "quiere tomar una postura sólo por llamar la atención, una postura populista para decir que van a desaparecer los organismos descentralizados sin una estrategia de eficiencia y eficacia. Creo que es un error de esta administración; Ciudad Modelo, hay que entenderlo, es un proyecto que está en marcha", dijo el representante jurídico.

En la conferencia de prensa se expuso que las y los diputados deben analizar detalladamente la iniciativa de ley con el objetivo de que no se trate de una imposición de las nuevas autoridades estatales, esto a pesar de que la coordinación del Grupo Legislativo del PAN ya sostuvo una reunión con el mandatario electo, Miguel Barbosa Huerta.