Claudia Rivera no ha justificado su salario: Marta Teresa Ornelas

La inseguridad y ambulantaje son solo una muestra de un trabajo positivo, asegura la regidora de Morena.

La inseguridad que prevalece en Puebla como lo confirmó la reciente entrega del INEGI, el ambulantaje desmedido, además por la falta de obra pública y certidumbre a los poblanos y poblanas, la regidora barzonista, Marta Teresa Ornelas Guerrero puntualizó que la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco no ha justificado su salario de 117 mil 658 pesos mensuales.

Al concluir la presentación de la octava edición de la Noche de Museos a realizarse el sábado 27 de este julio, la funcionaria señaló que las cosas no no están funcionando correctamente.

“Me parece que (los resultados) no los ha entregado, qué nos diga que ha hecho porque las cosas no están funcionando, no hay resultados”, subrayó.

Ornelas Guerrero reprobó que hasta el momento, después de ocho meses en la presidencia municipal, la alcaldesa únicamente haya inaugurado un par de calles en nueve meses.

"Los indicadores de carencia de trabajo urgen que Claudia diga qué es lo que ha realizado en los primeros nueve meses de su gestión, pero, sobre todo, de los proyectos para desarrollar en principal municipio del estado".

Precisó que los regidores y ciudadanos no exigen ni piden obras faraónicas, pero sí trabajos con impacto social real.

Bajo esa perspectiva, lamentó que el Parque Biblioteca que la autoridad anunció con bombos y platillos, a desarrollar con una inversión de 30 millones de pesos, a la fecha no existe nada tangible porque no hay nada.

“Lo único que estamos pidiendo es que dé resultados positivos, al lado de su gabinete porque algunos de sus secretarios tampoco han demostrado trabajo”.

Pero aclaró que una de las virtudes de Claudia Rivera es la honestidad, pero deberá demostrar con hechos reales que sí está trabajando.

Alcaldesa distante

Además subrayó que la alcaldesa es una persona distante a los regidores porque nunca ha convocado a reuniones de trabajo de precabildos.

Marta Teresa Ornelas aclaró que la distancia marcada por Claudia Rivera es con los 22 regidores que conforman el Cabildo de mayoría de Morena.

Reveló que hasta el momento jamás ha existido un intercambio para trabajar conjuntamente en benefició de la población.

“Yo como regidora he tenido pocos acercamientos con ella; si tuviéramos una secretaria del ayuntamiento que funcionará y cumpliera con su trabajo, habría resultados positivos; no he tenido algún acercamiento ni con Liza Aceves ni con la presidenta; no ha habido precabildo, cuando llegas al cabildo no sabemos de qué se va a tratar, literalmente llegamos a ciegas”, subrayó.

Además acentuó que la Secretaría del Ayuntamiento, Liza María Aceves López tampoco ha realizado su trabajo adecuadamente, que se note al exterior del Ayuntamiento.