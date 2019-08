Advierte AMLO a huachicoleros que no quieran jugar a las vencidas

El presidente de México aseguró ser "terco" y buscará terminar con esta actividad ilícita.

En Puebla, una de las entidades con mayor número de tomas clandestinas a los ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex) y en donde prevalece el robo de hidrocarburos, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, advirtió a los ladrones de gasolina "que no quieran jugar a las vencidas porque les vamos a ganar".

"Hoy hubo una fuga de gas por una toma clandestina porque siguen ahí, pero les mando a decir a los que se dedican a esta actividad que recuerden que yo soy muy perseverante, soy muy terco y que no quieran jugar a las vencidas porque no voy a quitar el dedo del renglón", dijo.

Agregó que los delincuentes, con la protección de funcionarios del gobierno federal se robaban 800 pipas diarias de gasolinas, 80 mil barriles diarios de gasolinas y estaba hasta contabilizado por la Secretaría de Hacienda, por lo que con "el robo y solo se hacía el descuento, eso significó 65 mil millones de pesos que dejaban de entrar a la hacienda pública y eso ya se está corrigiendo, no se ha podido terminar del todo", dijo.

Refirió que poco a poco el gobierno que encabeza está combatiendo con acciones contundentes a quienes se dedican al robo de hidrocarburos, pues la comisión de este delito del fuero federal significa hacer menos acciones en beneficio de los ciudadanos como escuelas, hospitales y carreteras.

Precisó que las bandas del crimen organizado reclutaban a los jóvenes, por lo que recordó que gracias a las becas que entrega, por medio de la Secretaría del Bienestar se está erradicando, los jóvenes cada vez son menos tentados a involucrarse con bandas delincuenciales.

"Estamos barriendo al gobierno de corrupción. Que no te enganchen para que no sufran tus familiares, son las mamás las que más sufren de lo que hacen los hijos, por el amor tan grande y sublime por lo que hacen los hijos", dijo.

Advierte que no habrá más condonaciones de impuestos

En Xicotepec, el presidente de la República sostuvo que en el país se está concretando la Cuarta Transformación, pero se realizan acciones poco a poco.

"Es una bendición, sin violencia, nuestros antepasados no tuvieron esa gran oportunidad que tenemos nosotros, no se les presentaron esas circunstancias, nosotros podemos llevar a cabo una transformación igual de profunda que la Independencia, que la Reforma, que la Revolución, sin violencia, de manera pacífica, no por ser pacífica o no violenta esa transformación se va a quedar en la superficie, por encima, no".

Así, advirtió que su gobierno está arrancando de raíz al régimen corrupto, por lo que incluso en breve enviará una iniciativa de ley con el objetivo de que se eviten las condonaciones de impuestos a los empresarios, ya que esto mermaba las finanzas públicas hasta en 400 mil millones de pesos.

"Se va a convertir en delito grave la facturación falsa y qué es delito grave, pues que el que comete un delito de esa naturaleza no tiene derecho a fianza. En nuestro país no era delito grave la corrupción, estuvimos desde 1994, 25 años, sin que la corrupción se considerará como delito grave", señaló.

Refrenda apoyos para estudiantes

En Xicotepec son 4 mil alumnos de todos los niveles los que son apoyados con mil 600 pesos, además 756 niños y niñas con discapacidad ya reciben sus pensiones, mientras que los adultos amores reciben de forma bimestral 2 mil 550 pesos adultos mayores.

"Apoyos para estudiantes de familias humildes, pobres, en Xicotepec, todos los que estudian en el nivel medio superior, es decir, la preparatoria, al rededor de 4 mil están becados aquí en Xicotepec. Estamos empezando a entregar los apoyos para los productores del campo que van a recibir todos sus apoyos, se le va a dar preferencia a los que tienen menos terreno, a los más pobres y se va aplicar el programa de sembrando vida", dijo.

El presidente de México refrendó su compromiso con las familias de los municipios más pobres del estado y dijo que las y los poblanos no estarán abandonados por el gobierno federal.