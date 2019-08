Reconoce AMLO triunfo de Miguel Barbosa

El Presidente de México aseguró que en Puebla también llegará la Cuarta Transformación.

"Por fin se logró una victoria con una encomienda, la de transformar a México, no llegamos para ocupar cargos, llegamos para transformar al país", se congratuló el presidente, Andrés Manuel López Obrador, quien reconoció el triunfo electoral de Miguel Barbosa, quien rindió protesta a su cargo ayer.

En Xicotepec, en donde participa en la revisión del Hospital Rural Villa Ávila Camacho "La Ceiba", el presidente de la República agregó

"Me da mucho gusto que esté con nosotros el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, mucho gusto que nos acompañe, estamos como siempre recorriendo Puebla, recorriendo el país, tengo la dicha enorme de conocer todos los municipios de Puebla y todos los municipios de México y los he visitado y conozco no solo la idiosincrasia del pueblo, de todas las regiones del país por qué México es un mosaico cultural es un país con una amplia rica diversidad cultural", dijo.

En aquel lugar, el titular de la Secretaría de Salud, Jorge Alcocer Varela, aseguró que va bien la revisión de hospitales rurales del IMSS-Bbienestar que atienden a comunidades de escasos recursos, esto luego de hacer un recorrido en el nosocomio de Xicotepec, señaló que se llevan a cabo las revisiones en los hospitales de este tipo en el país, principalmente en las zonas indígenas, para conocer de primera mano las carencias en medicamentos, tecnologías, médicos y enfermeras y atender la demanda de la población.

"La han hecho, ustedes saben que es del seguro social, lo han hecho las autoridades. Van bien del conocimiento de que se está logrando, hay muchas características de los hospitales y hay otras en los cuales hay que impulsar, analizar y tomar en cuenta que así es la situación en el sector salud y se requieren acciones de ir concretando en el terreno no en el escritorio. Lo que dice el presidente se cumple", dijo.

En este evento participa el director del IMSS, Zoe Robledo, quien felicitó públicamente a Miguel Barbosa, por asumir su responsabilidad en el estado y dijo que los beneficios en materia de salud vendrán al estado.

En su intervención el gobernador, Miguel Barbosa adelantó que el miércoles se firmara un convenio en materia de salud con el gobierno federal, pues la encomienda es trabajar para que los servicios de salud lleguen al estado.

"La salud no está asociada con la política, es una realidad los servicios públicos que brinda el estado se asocian al control político en Puebla, vamos a hacer que eso sea absolutamente erradicado, totalmente nuevo, limpio el que requiera salud que obtenga la solidaridad del estado y la cura correspondiente yo voy a estar muy pendiente de todo", refirió.