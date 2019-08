Comienza pelea por la dirigencia municipal del PAN

Eduardo Alcántara señaló que los militantes están cansados de que un grupo este controlando al instituto político, mientras Jesús Zaldívar se deslindó de acuerdos “en lo oscurito”.

Mientras que Eduardo Alcántara acusó que un grupo de cuatro militantes intentan seguir controlando al Partido Acción Nacional en Puebla (PAN), Jesús Zaldívar se deslindó de acuerdos “en lo oscurito”, así, en medio de acusaciones los dos aspirantes a la presidencia del Comité Directivo Municipal del albiceleste se registraron este domingo a unas horas de que venza el registro marcado en la convocatoria.

El primero en registrarse fue Eduardo Alcántara quien señaló que el partido quiere caras nuevas, cuadros frescos para participar en las elecciones de 2021 y que esto sea un nuevo comienzo para recuperar espacios de elección popular en los procesos electorales siguientes. Dijo que el propósito es ganarle a Morena y demostrar que los gobiernos emanados del albiazul son mejores.

Eduardo Alcántara sostuvo que el expresidente municipal, Eduardo Rivera lo buscó para que se pactara un acuerdo de unidad, pero esto contemplaba acuerdos con Pablo Rodríguez, Jorge Aguilar Chedraui y Mario Riestra, por lo que él se negó, pues señaló que los militantes están cansados de que un grupo este controlando al instituto político.

"No queremos cuotas, no queremos ver las caras de siempre, queremos que los panistas que quieran participar se les garantice que pueden competir internamente. En el proceso pasado de (Enrique) Cárdenas que me tocó ser enlace vi cuando muchos de ellos dieron un paso atrás en lugar de dar un paso al frente y eso no es legítimo", señaló.

Agregó que su candidatura es para fortalecer al partido en la capital poblana, por lo que de ganar este espacio no será para que brinque a la búsqueda por la presidencia municipal o diputación.

"Nosotros no estamos trabajando en un proyecto en la víspera de 2021, estamos trabajando un proyecto para que se fortalezca el partido y entones, en el partido se decida a quien quieren de candidato", dijo.

El panista señaló que Acción Nacional debe fortalecerse, especialmente cuando Morena, partido político de nueva creación, ha logrado espacios y no ha hecho las cosas bien en las comunas, por lo que ofreció ser una oposición responsable y al mismo tiempo señalar las flaquezas y omisiones que haga el gobierno de la ciudad.

"Claudia Rivera va a saber qué es contrastar con una verdadera oposición democrática, hoy me vengo a comprometer con todos ustedes, no pienso utilizar al partido para mí saciedad personal, por ello no voy a buscar ningún cargo de elección en 2021, ni para mí ni para nadie de mi familia", dijo.

El próximo 25 de agosto se lleva a cabo la asamblea municipal en la que se elegirá a la nueva dirigencia. En este evento también serán electos a 18 cuadros para que sean consejeros estatales y cuatro propuestas para que conformen el Consejo Nacional, por lo que confió en salir fortalecido de este proceso.

Yo no formo parte de ninguna componenda: Zaldívar

Por separado, el exdiputado local, Jesús Zaldívar, afirmó que no es parte de ninguna componenda y que aspira legítimamente, como lo marca el estatuto de su partido a la dirigencia municipal del PAN.

Confió en que las y los militantes voten por esta opción, pues afirmó que tiene experiencia y proyecto para que el PAN recupere diputaciones federales y locales que se ubican en los distritos de Puebla, además de ser una verdadera oposición al gobierno morenista, que no ha resuelto las demandas ciudadanas.

"Estoy confiado en que participaremos exclusivamente los panistas en esta contienda interna y que el 25 de gasto, como lo decía Manuel Gómez Morin, en esa contienda no debe haber triunfadores ni derrotados, lo que nos debe unir siempre es ese objetivo de darle a la patria lo mejor que tenemos", dijo.

A pregunta expresa del apoyo que le otorgaron Jorge Aguilar Chedraui, Pablo Rodríguez y Mario Riestra, señaló que los buscará, pero hasta el momento no ha tenido ningún acuerdo político con ellos.

"Yo no formo parte de ninguna componenda si a eso se refieren, desconozco a que está refiriéndose Lalo. Estaré buscando a todos los liderazgos del PAN para pedirles su apoyo, aquí hay que hacer una anotación, Pablo Rodríguez es le presidente del partido que es el árbitro, Jorge es miembro de la comisión y no puede anticipar y Mario Riestra hasta donde sé nada de vacaciones", dijo.

Finalmente, señaló que en esta campaña interna del PAN buscará a todos los militantes, pues debe existir apertura, diálogo y acercamiento con la militancia de Acción Nacional.