Reporta Secretaría de Salud 217 casos de dengue; no hay defunciones

El titular de la SSA llamó a los ciudadanos a tomar precauciones y a no alarmarse por esta situación.

En el estado se han registrado 217 casos de dengue, especialmente en los municipios de Pantepec, Ayotoxco de Guerrero y Coxcatlán, informó el titular de la Secretaría de Salud (SSA), Jorge Humberto Uribe, quien descartó que haya muertes por esta enfermedad.

En conferencia de prensa, el funcionario estatal dijo que los datos son registrados de abril a la fecha, pero se trata de dengue clásico y no de dengue hemorrágico, es decir, el más peligroso y que causa la muerte de las personas, por lo que llamó a los ciudadanos a tomar precauciones y a no alarmarse.

Como lo adelantó el gobernador Miguel Barbosa, en su red social de Twitter la mañana de este lunes ya se toman medidas de prevención de la enfermedad y de atención a la población que ya porta el virus.

Jorge Humberto Uribe explicó que el mosquito vive en agua almacenada, especialmente en esta temporada de lluvias, por lo que una picadura de este insecto es suficiente para que haya contagios.

"El almacenamiento de agua provoca la reproducción masiva de este mosquito se incrementa durante las temporadas de las lluvias, la recomendación a la población es que no se automediquen, esto es muy importante porque en ocasiones tenemos la costumbre de que se toman una pastilla y ya, este no es el caso, no debe hacerse y se tiene que acudir al servicio médico más cercano para que le personal de salud interrogue, haga lo propio y que les recete medicamento que no haga daño, de ser necesario internarlo para tenerlo en observación", explicó.

Dijo que en ocasiones cuando la gente observa síntomas de temperatura, dolor muscular, dolor de cabeza se automedican tomando ácido acetilsalicilico por lo que no es recomendable su consumo, pues esto podría empeorar la enfermedad, por lo que es mejor que se acuda las unidades de medicina y así con pruebas de laboratorio se proceda a tomar el tratamiento adecuado para los pacientes.

"Hay dos tipos de dengue uno como clásico y otro como el hemorrágico, el más peligroso es el último que pone en riesgo la vida, pero no se han localizado casos hemorrágico sanitario, todos han sido tipos de dengue clásico y que de no pasar al siguiente", explicó,

El dengue puede confundirse con otras enfermedades, por lo que el funcionario recomendó que además de acudir con el servicio médico más cercano, los ciudadanos en general, especialmente en las zonas en donde ya hay casos de esta enfermedad, deben taparse, no portar ropa corta y evitar salir en las tardes y evitar estar en donde haya aglomeración de gente.

En 2019 cifra histórica con casos de dengue

La cifra que reporta la Secretaría de Salud en el estado es histórica, pues mientras que en este 2019 se han registrado 217 casos, en los últimos tres años, es decir, sin contar año se registraron 116 pacientes portadores con este virus del dengue.

En este orden, Jorge Humberto Uribe informó que personal de la Secretaría de Salud ya se desplaza por todo el estado con el objetivo de atender a la población con este virus y que los ciudadanos en general tomen medidas de prevención.

Por lo pronto, señaló que es necesario que los ciudadanos limpien azoteas, patios con concentración de agua, tinacos y que se lleven a cabo fumigaciones, pues esto ayudará a evitar la propagación del mosquito.

Por su parte, el gobierno del estado, en coordinación con los municipios llevarán a cabo acciones de limpieza con el objetivo de que se evite la presencia de estos insectos que provoquen la propagación del virus.