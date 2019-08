Tras casi 10 meses de abandono, alcaldes de la Mixteca alzan la voz

Tras conformar la AC de Alcaldes Unidos por la Transformación, ediles de la Mixteca poblana exponen demandas y confían del apoyo de Miguel Barbosa para trabajar a favor del desarrollo de la región.

A casi 10 meses de estar al frente de sus respectivos gobiernos municipales, ediles de la Mixteca poblana manifestaron sentirse abandonados y excluidos en los últimos años por los que estuvieron al frente del Gobierno del Estado; por lo que, conformaron una asociación denominada “Alcaldes Unidos por la Transformación de México” a fin de trabajar sin distinción alguna de color o partido con el actual gobernador, Miguel Barbosa.

En conferencia de prensa en la capital poblana, más de 10 alcaldes de la mixteca poblana como: Huehuetlan El Chico, Jolalpan, Atzala, Chiautla de Tapia, Tilapa, Chila de la Sal, Cohuecan, Tlapanala, Teotlalco, Epatán, entre otros municipios, expusieron las necesidades de sus respectivas demarcaciones destacando temas como la falta de seguridad pública, obra pública, proyectos productivos para impulsar el sector agrario, salud, por citar algunos.

En su intervención, el edil de Huehuetlán El Chico, Norberto Roldán Ariza expuso en los últimos años, los gobiernos le dieron la espalda a la Mixteca Poblana, dejando en la vulnerabilidad a miles de habitantes; lamentó también que, pese a casi dos años del pasado terremoto del 19-S de 2017, aún existen escuelas e inmuebles que requieren de urgente apoyo y que, en su momento, fueron ignorados.

Resaltó que el objetivo de la asociación de “Alcaldes Unidos por la Transformación” busca trabajar, de manera urgente, en conjunto con los tres niveles de gobierno, con el objetivo de lograr el desarrollo en esta región cuya actividad importante se basa en el sector agrario; por lo que, apuestan que el gobierno que encabeza Barbosa Huerta será la oportunidad para resarcir el rezago y la marginación en la que aún viven miles de poblanos de dichas demarcaciones.

“No estamos haciendo una asociación como grupo de golpe (contra el actual gobernador, Luis Miguel Barbosa Huerta), no, por el contrario, somos gente capacitada con las ideas del gobernador (…). No venimos a hablar de un municipio en particular, venimos a hablar de una región que necesita la atención necesaria, urgente, porque estamos en una situación difícil (…)”, urgió el edil, Roldán Ariza.

La Seguridad y el Llamado

Por su parte, el alcalde de Tilapa, Víctor Reyes Orea expuso también que otro de los problemas que enfrentan es que, además de que deben pagar por las pruebas de control y confianza para los elementos de Seguridad Pública, no cuentan con el equipo y armamento necesario para hacer frente a la delincuencia.

En ese sentido, a nombre de los ediles, Reyes Orea hizo un llamado al mandatario estatal para que les brinden todas las facilidades para que los policías municipales realicen sus pruebas de control y confianza; además, de requerir el apoyo para la adquisición de patrullas, uniformes y equipamiento necesario para salva guardar la integridad de los habitantes.

En tanto la alcaldesa de Tepatlán, Margarita Castilla García, expuso que las familias se encuentran en la vulnerabilidad ante la falta de medicamentos, médicos e incluso, algunos de los nosocomios no operan en su totalidad y pese a los llamados que hicieron en su momento a las autoridades de salud, fueron ignorados; por lo que, también llamó al gobernador de Puebla para tener su apoyo y resolver dicha demanda.

El olvido, tras el 19-S

Por su parte, la presidente municipal de Atzala, Irma Asunción Reyes lamentó que pese a ser una de las demarcaciones más afectadas por el pasado sismo del 19-S de 2017, hasta la fecha, no recibieron ninguna ayuda de los gobiernos anteriores.

“Nuestro municipio fue un punto rojo tras el terremoto, en donde acudieron miles de reporteros y autoridades, pero éstas últimas hicieron del “árbol caído”, pues hasta la fecha —a casi dos años de esta tragedia que cobró la vida de más de 10 personas— no volvieron. Ni los inmuebles del centro, la Iglesia, ni nuestra escuela Secundaria “Ángel del Campo”, de las más afectadas, no han recibido apoyo alguno, ni respuesta alguna”.

Finalmente, todos los alcaldes coincidieron en trabajar en coordinación y del compromiso que encabeza el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa para poder aprovechar los programas y gestionar recursos en los rubros antes citados, en beneficio de los habitantes de sus respectivos municipios.