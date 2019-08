Sala Superior del TEPJF confirma triunfo para el PRI en Ahuazotepec

Será el próximo 1 de septiembre cuando la nueva autoridad municipal entre en funciones.

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó confirmar el triunfo para Juan Daniel Ramírez Ramírez, candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Ahuazotepec, se determinó que la violencia registrada el pasado 2 de junio en las casillas no tuvo nada que ver con el resultado de la votación que ya estaba inscrita en las actas finales.

En la sesión de la Sala Superior, los magistrados votaron por unanimidad a favor del proyecto del magistrado Felipe de la Mata Pizaña, por lo que en este caso queda firme la constancia de mayoría que se le entregó al candidato priista.

El proyecto de resolución señala que: "los planteamientos son infundados porque de las pruebas que obran en el expediente se concluye que los actos de violencia no trascienden al resultado de la votación, esto es así porque los actos de violencia acontecieron después del escrutinio y cómputo de la votación recibida en las casillas y a la publicación de los resultados, e incluso a la entrega de las copias de las actas respectivas a los representantes de los partidos políticos", consideraron magistrados.

De acuerdo al cotejo de resultados tanto de actas como de votación los resultados no fueron alterados y se explicó que: "en ese sentido las mencionadas documentales cuya autenticidad no fue controvertido y menos aún desvirtuado generan aún convicción sobre la certeza de los resultados de la votación, por tanto dado que los resultados coinciden y no existe algún medio de prueba por el cual se acredite la alteración o manipulación de la documentación electoral se propone confirmar la sentencia impugnada", se detalló.

Los expedientes analizados fueron marcados con los números SUP-JDC1148/2019 y el 32/2019, por lo que en conjunto fueron analizados porque se relacionan, así que la impugnación promovida por partidos políticos que conformaron la coalición "Juntos Haremos Historia" quedó sin efecto, por lo tanto Alfredo Ramírez Hernández no será presidente municipal de aquella demarcación.

Los actores quienes promovieron la impugnación señalaron que la Sala Regional de la Ciudad de México, la que en principio resolvió las impugnaciones no tiene razón, pues en su opinión "se violó ese principio porque los actos de violencia provocaron que los funcionarios de casilla ingresarán al centro de votación y dejaran la documentación electoral sin que exista certidumbre de que no haya sido alterada o manipulada", se señaló.

En este orden, será el próximo 1 de septiembre cuando la nueva autoridad municipal entre en funciones, por lo tanto tendrá que proceder a recibir la administración municipal, esto de acuerdo al calendario que fue aprobado por el Congreso del Estado.