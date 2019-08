Linchamientos en Puebla es reflejo del incumplimiento de autoridades en impartición de justicia: Raúl Plascencia

A su vez, consideró que es una "tontería" incrementar sanciones a los delincuentes.

El ex titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia Villanueva, consideró que los linchamientos son el reflejo de que las autoridades incumplen con sus funciones en materia de prevención del delito y castigo a los delincuentes.

Entrevistado respecto a los recientes siete linchamientos registrados en Puebla, lamentó que el estado tenga cifras altas en materia de este tipo de asesinatos, cuando la gente cobra venganza por sus propias manos, ante la falta de sanciones ejemplares y pronta intervención de los gobernantes.

En este orden, refirió que "los linchamientos son un reflejo de la desesperación social ante un clima de impunidad, cuando no existe una observancia de la ley, cuando las instituciones no cumplen con la labor que le corresponde de prevenir los delitos, de investigar a los responsables y de detenerlos entonces surgen estas muestras que yo las visualizo como una desesperación social y sobre todo un reclamo extremo ante fallas de gobierno que deben en todo caso motivar que los gobernantes cumplan con la función y el papel que ellos eligieron asumir", dijo.

Consideró que cuando los partidos políticos deciden impulsar a una persona como candidatos a cargos de elección popular es porque tienen un plan de trabajo enfocado a resolver la diferente problemática social, por lo que convocó a que las autoridades asuman la responsabilidad que juraron cumplir ante la ley y evitar que estos actos continúen ocurriendo en la entidad.

"Los gobernantes decidieron postularse y ejercer el cargo, están obligados a cumplir con el mismo porque en caso contrario estos casos de linchamientos, de muestras de autodefensas buscan justicia de propia mano se han venido incrementando de manera muy triste", dijo.

A su vez, consideró que es una "tontería" incrementar sanciones a los delincuentes, pues lo que deben hacer las autoridades es primero detener y castigar a quienes cometan delitos, actuar de manera pronta y así castigarlos conforme a las normas ya establecidas.

Dijo que no se puede pensar en incrementar sanciones cuando no se actúa de forma rápida en los casos de comisión de delitos "es una tontería es estar pensando o explicando que aumentar sanciones va a resolver delitos, lo que se debe hacer es cumplir con la labor que les corresponde, detener a los responsables de cualquier delito que se cometa si una persona comete el delito de violación extorsión, secuestros u homicidios y la autoridad no acude rápidamente a investigar el delito Y detener a los responsables va a generar una irritación social y probablemente surjan esos ejemplos de linchamiento", refirió.

Señaló que todas las instituciones en materia de seguridad, investigación e impartición de justicia tienen que estar coordinadas para actuar de manera rápida ante diversos delitos que se cometan y solo siendo eficientes en su labor se logrará erradicar que los ciudadanos tomen venganza.

Próximo titular de la CDH debe estar desligado de cualquier gobernante

En la víspera de la renovación de la Comisión de Derechos Humanos en Puebla, el ex titular de la CNDH, Raúl Plascencia Villanueva, refirió que el Congreso del Estado debe actuar conforme lo marca la ley en la materia y nombra a una persona que cumpla con el perfil, pero que este desligada de cualquier institución partidista y gobernante en turno.

Señaló que las ligas de los presidentes con gobernantes siempre traerán como consecuencia experiencias negativas en la función de la comisión, pues lo primero que se debe hacer es salvaguardar los derechos humanos de las personas, antes que cualquier compromiso político.

"Cualquier institución autónoma reclama una independencia en la toma de decisiones y sobre todo un valor, el valor suficiente para que pueda hacer pronunciamientos que permita dejar en claro que lo que se busca es no enfrentarse con las instituciones sino colaborar para que se haga un mejor trabajo y claro áreas de oportunidad para mejorar ", refirió.

Y es que, en noviembre de este año se llevará a cabo el nombramiento del presidente de la CDH en Puebla, por lo que el Congreso del Estado lanzó la convocatoria, aunque hasta el momento no hay documentos de personas interesadas, el último día para que los interesados en ocupar este cargo se registren vence el 13 de septiembre.