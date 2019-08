Recomienda Gobierno del Estado que titulares de las SSPTM sean mandos militares

David Méndez, subsecretario de Gobernación, señaló que el gobierno estatal no juzga a la alcaldesa Claudia Rivera y confió en su disposición de trabajar de forma coordinada en temas de seguridad.

Aun cuando la presidenta municipal de Puebla, Claudia Rivera Vivanco, incumplió su promesa de dar a conocer el resultado de las evaluaciones a los diferentes titulares de las secretarías, el subsecretario de gobernación, David Méndez Márquez, señaló que el gobierno estatal no juzga a la alcaldesa y confió en su disposición de trabajar de forma coordinada en temas de seguridad.

Uno de los objetivos de los convenios que ha firmado el gobernador, Miguel Barbosa Huerta, con los Ayuntamientos tiene que ver con que los gobiernos municipales tengan a un mando militar al frente de las Secretarías de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, por lo que Méndez Márquez confió en que todos los términos de este documento los cumpla la alcaldesa.

"No vamos a juzgar a ninguno de los Ayuntamientos, la presidenta municipal de manera pública ha manifestado ya su disposición de establecer los mecanismos de colaboración en el ámbito de la secretaría de seguridad y seguramente así en una relación que, por naturaleza misma, es muy dinámica entre la autoridad de la capital y el gobierno del estado se irán atendiendo muchos problemas", dijo.

El municipio de Puebla con más de un millón de habitantes es una de las ciudades más inseguras en el estado, por lo que el objetivo del gobernador es que se firmen los convenios para que exista coordinación para combatir la incidencia delictiva.

En tanto que el sábado, los presidentes municipales de la zona conurbada se reunieron, encuentro en el que se abordaron temas de seguridad, servicios públicos y se mostraron dispuestos a firmar convenios con el gobernador, Miguel Barbosa Huerta con el objetivo de que las y los ciudadanos sean atendidos por parte de los diferentes niveles de gobierno.

Resalta firma de convenios

El subsecretario de gobernación, David Méndez Márquez, resaltó la disposición de los presidentes municipales para la firma de convenios, pues esto ayudará a mejorar no sólo la seguridad sino diferentes rubros de atención que las y los ciudadanos reclaman.

En entrevista, el funcionario estatal refirió que el gobierno que encabeza Miguel Barbosa Huerta es claro en el sentido de que "venimos a establecer mecanismos de colaboración en todos los ámbitos, esforzar el trabajo que ya de por sí están haciendo los distintos ayuntamientos con las facultades que el propio gobierno del estado tiene", dijo.

En este orden, resaltó la disposición de autoridades de Tepeaca, Tehuacán y Aalpan, Tepexco. Cohuecan, en estas dos últimas demarcaciones en donde se registraron los linchamientos, la semana antepasada.

"Desde el primer fin de semana de este gobierno se establecieron mecanismos de colaboración que se están formalizando, no quiere decir que en donde todavía no se formalizan los convenios no haya ya precisamente el ejercicio de las funciones y responsabilidades estas mismas dinámicas, simplemente iremos viendo cómo se va formalizando esto y ya vimos también el actuar articulado entre los tres ordenes de gobierno. En el caso de San Martín Texmelucan y eso se va a venir dando sobre la marcha como en la formalidad mediante la firma de estos convenios", dijo.

Coordinación sin filias ni fobias

David Méndez Márquez sentenció que el gobierno del estado buscará a los 217 presidentes municipales, con el objetivo de que todos firmen los convenios de coordinación en diferentes rubros, el principal es la seguridad, pues es lo que más reclaman las y los ciudadanos.

"Lo que va a ver la ciudadanía es que hay una voluntad y una disposición y colaboración de apoyo por parte del gobierno del estado para atender los temas más apremiantes que la ciudadanía señala", refirió.

En el caso de la capital poblana, resaltó que la semana pasada, Claudia Rivera Vivanco, dio muestras de interés en la firma de convenios y entre otras cosas ya se trabaja para la coordinación de las fiestas patrias.