“Yo x ti, Tu x mí”, la canción que une a Rosalía y Ozuna, las estrellas musicales del momento

La canción ya está disponible en todas las plataformas con sus ritmos urbanos contagiosos; tiene un video que captura una química natural entre las estrellas.

Continuando con la moda de los duetos, tocó el turno a dos de los músicos latinos más influyentes, exitosos y con más streams del momento.

Rosalía y Ozuna, que ofrecen a sus seguidores su nuevo tema “Yo x ti, Tu x mi”, canción que suena fuerte en las diferentes platafomas, tanto digitales como radiofónicas.

De los artistas

Rosalía, estrella española, continúa con su serie de colaboraciones creativas de primer nivel, dando sorpresas como su nuevo tema “Yo x ti, tu x mi” con Ozuna.

La artista, quien es reconocida por su innovadora fusión del flamenco con ritmos de electrónica y ritmos urbanos se apoyó en sonidos distintivos de ritmos caribeños, acompañados de tambores de acero en un ambiente urbano y relajado que encaja a la perfección con su famoso colaborador puertorriqueño.

Con esto, la dupla logró que Rosalía continúe con su acelerado ascenso al estrellato global con una aparición en el track “Barefoot in the Park” de James Blake y tres previos lanzamientos que incluyen el reciente track “Millionària & “Dio$ No$ Libre Del Dinero,” “Aute Cuture” y su ampliamente elogiado y éxito del verano “Con Altura” con J Balvin feat. El Guincho.

Ozuna, el multipremiado artista, cantante y compositor puertorriqueño, lidera la ola de la nueva generación de la música latina, convirtiéndose en el más nominado de todos los tiempos de los Premios Billboard con 23 nominaciones en 15 categorías; actualmente sigue llenando las sedes donde se presenta dejando claro que es consentido del público.

Del dueto y la canción

“Yo x ti, Tu x mi”, es la canción que ya está disponible en todas las plataformas, y que con sus ritmos urbanos contagiosos, presentan el coqueteo con la declaración en las líneas de esta canción de poco más de 3 minutos.

En cuanto al video, este captura una química natural entre las dos estrellas; mantiene una serie de iconos visuales característicos de Rosalía como las uñas largas, cantar al volante en un automóvil y su inconfundible coreografía inspirada en el Flamenco.

"Yo x ti, Tú x mí” con Rosalía y Ozuna, harán una transición rítmica en su nuevo LP Niburu del cual su lanzamiento se acerca pronto.

Este dueto le gustará a los fans de ambos artistas y se sumará a los éxitos de ambos intérpretes.