Ayuntamiento cierra la puerta al exlíder charro Israel Pacheco para su reincorporación

El secretario de Administración, Leobardo Rodríguez Juárez advierte: no se dejen llevar por rumorología.

El Ayuntamiento ha cerrado la puerta definitivamente al exlíder charro Israel Pacheco Velázquez para su reincorporación laboral. Además el otrora presidiario aún debe poco más de dos millones de pesos al gobierno municipal.

Tampoco se encuentra en proceso de revisión o análisis el regreso del exlíder charro a pesar de la serie de presiones realizadas con sus supuestos simpatizantes, advirtió el secretario de Administración Leobardo Rodríguez Juárez.

"Es falso que se haya definido el tema, hay muchos escenarios; está el escenario que no vuelva, el que determinemos, el que de acuerdo a la revisión jurídica, el que no hay condiciones; o como subir el tema, que ellos buscaban, jubilarse y cumplir los meses (en el municipio) para los 30 años laborando".

Reiteró que el "inminente" regreso es pura rumorología, al indicar que existen varios caminos por explorar, uno de ellos es que vuelva para cumplir los meses que le faltan, pero acentuó que el tema Pacheco no está en materia de valoración.

Aunque en caso de ser así, precisó, se someterá al comité de jubilaciones y pensiones del Ayuntamiento para concederle también sus derechos a otros trabajadores pero sin que incorporen al municipio.

"Lo que estaríamos proponiendo es subirlo al comité de pensiones y determinar una jubilación porque la finalidad no es afectar a los trabajadores”.

Consideró que las autoridades del Ayuntamiento sí tienen facultades para proponer que se le entregue su pensión y jubilación sin que trabaje para la administración municipal, pero eso todavía no sucede.

“Sí, puede subirse el tema, el compañero tiene tantos meses, se procede a la jubilación y no regresaría al ayuntamiento, pero no está el tema en revisión”.

Reiteró que Israel Pacheco, quien estuvo preso durante más de cuatro años y salió libre el dos de octubre del 2018, necesita un esquema de jubilación para cumplir los meses que restan en el ayuntamiento por jubilación y retirarse.

“En este sentido lo que hemos planteado con el tribunal y diversos compañeros enterados en la materia, que en todo caso no estamos cerrados a la posibilidad que se suba al comité de jubilaciones y pudiera aprobar una jubilación anticipada, pero no hay nada de ese caso”.

Refrendó que es un rumor que se haya definido el tema Pacheco, al recordar nuevamente que es únicamente un rumor.

“Hasta ahora no tenemos nada definido, sí hemos escuchado la versión, no tenemos nada en la cancha, hemos hablado con el tribunal y no tenemos nada al respecto, es rumorología. No se dejen llevar, si algo pasa se lo diremos. No tenemos previsto la reincorporación del extrabajador”.

Así ocurrió

El exlíder charro Israel Pacheco Velázquez estuvo preso cuatro años y medio por los delitos de privación ilegal de la libertad, extorsión y enriquecimiento ilícito.

El exldirigente gremial fue liberado el 2 de octubre del año previo y exigió al municipio su reinstalación a la administración.

La reintegración fue negada por contar aún con pendientes legales como el pago de 2.5 millones de pesos impuestos por un juez federal.