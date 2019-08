Genoveva Huerta se lava las manos tras zafarrancho entre panistas

Huerta Villegas refirió que hasta el momento se han realizado 122 asambleas municipales y los inconformes podrán recurrir primero a la Comisión de Justicia y si lo consideran hasta el TEPJF.

A pesar de la división de panistas que se recrudeció en el domingo por la disputa de la dirigencia municipal del PAN, su dirigente, Genoveva Huerta Villegas, afirmó que en 2021 este partido político saldrá fortalecido y triunfador del proceso electoral, por ello una de las áreas de oportunidad que el albiceleste aprovechará son los malos resultados de los gobiernos morenistas.

En conferencia de prensa, un día después de la trifulca desatada al término de la Asamblea Municipal del PAN, Huerta Villegas, deslindó al Comité Directivo Estatal del zafarrancho y presuntas irregularidades detectadas que favorecieron a Jesús Zaldívar Benavides.

Huerta Villegas refirió que hasta el momento se han realizado 122 asambleas municipales y los inconformes podrán recurrir primero a la Comisión de Justicia y si lo consideran hasta el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), pero de entrada dijo que estas asambleas fueron ejemplares ya que se revive un proceso democrático y activación de los militantes panistas.

“De igual forma esperaremos que sean los órganos correspondientes los que den validez en esta elección. En todo el estado realizamos más de 122 Asambleas como lo comentada, a veces las pasiones se desbordan, pero de igual forma como aquí lo hemos dicho en otras ocasiones si hay personas que sienten que no se llevó a cabo de la mejor manera siempre existirá la comisión organizadora o los órganos intrapartidistas, lo hemos comentado para otros municipios, donde hay personas quienes precisamente sienten que sucedieron cosas siempre existirán los órganos intrapartidistas o los órganos correspondientes”, señaló.

Serían al menos 6 impugnaciones de las 122 asambleas las que se promoverían ante la Comisión de Justicia y ante el TEPJF, por lo que Huerta Villegas refirió que se regresará a los municipios a trabajar con los militantes y activarlos, pues hoy los resultados de los gobiernos municipales de Morena representan una oportunidad para conquistar el voto de las y los ciudadanos en 2021.

“Regresaremos a cada uno de los comités y estaremos haciendo el trabajo correspondiente para que participen todos los panistas, hoy no solo se puede quedar aquellos que pudieron ganar un comité municipal, necesitamos a todos los panistas y los estaremos incluyendo en el trabajo día a día. Es el calor y la pasión de nuestras elecciones porque nosotros sí tenemos procesos democráticos”, dijo.

Defiende Francisco Fraile que se cumplió con cadena de custodia

Por su parte, el secretario general del PAN, Francisco Fraile García, rechazó que la cadena de custodia de los paquetes electorales se haya roto, como acusó Eduardo Alcántara Montiel, pues señaló que los paquetes electorales fueron llevados al Comité Directivo Municipal y serán resguardados en el Comité Ejecutivo Estatal.

“El propio delegado nacional y de un servidor, está todo en este momento en el CDM, el cual en el transcurso de esta mañana se entregará todo”, señaló Fraile García, quien rechazó tajante irregularidades y en su caso serán las instancias juzgadoras las que determinen lo que procede.

Martha Erika Alonso no estaba en el MM: PAN

Por otra parte, el secretario general del PAN, Francisco Fraile García, criticó los señalamientos del gobernador, Miguel Barbosa Huerta, quien afirmó que Martha Erika Alonso Hidalgo estuvo escondida en el Hotel MM el 3 de julio de 2018, cuando se operaba para deshacer pruebas del fraude electoral.

“No inventen, las cosas como son, pero no vale, no vale utilizar una tribuna de cuentos para inventarse un cuento de grandeza, porque incluso se aventó una puntada de decir que el día que murió Martha Erika y Rafael había llamado a la familia y había rezago, no sé si para darle gracias a Dios de que podían volver a participar o para pedirle por la salvación de las almas tanto de Rafael como de Martha Erika. Vamos contemos cuentos de verdad para que no se convierta Casa Puebla en un asco”, refirió.

Y es que, durante el conversatorio de la presentación del libro “Miedo y Asco en Casa Puebla” del autor Mario Alberto Mejía, el gobernador hizo señalamientos en torno a que ordenó a los morenistas Leonor Vargas y Saúl Huerta disuadir a los militantes de Morena quienes estaban concentrados en ese lugar y permitir que la ex gobernadora fallecida saliera de ese sitio.

Lo anterior, debido al conflicto electoral que se vivió el año pasado que concluyó con la ratificación del triunfo de Martha Erika Alonso Hidalgo, a cargo de magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).