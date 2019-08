UDLAP presenta catálogo de la exposición “Recreaciones Urbanas” de la artista Paloma Torres

Continúa en Capilla del Arte UDLAP hasta el 15 septiembre la exposición “Recreaciones Urbanas”.

A punto de concluir una exitosa temporada cultural llena de actividades, la Capilla del Arte, espacio cultural de la Universidad de las Américas Puebla, presentó el catálogo de su más reciente exposición “Recreaciones urbanas: Paloma Torres”, una muestra del talento de la artista mexicana.



Este catálogo recoge una muestra de la obra de Paloma Torres, la cual se basa en el trazo de las ciudades como un tejido social con visión urbana. La artista a través de este montaje presentado y curado especialmente para la UDLAP nos invita a renovar nuestra perspectiva de la ciudad más allá del primer plano de cemento y asfalto.



Durante la presentación de dicho libro, el Dr. Eduardo Gutiérrez Juárez, quien tuvo a cargo el prólogo, comentó que las obras retratadas invitan a conectar con lo urbano: “De alguna manera resuena en cualquier espectador que miré tu obra, a mi lo que me pasó es que cuando empecé a recorrer la exposición me recordó que soy arquitecto y habitante de la ciudad. Lo que yo iba encontrando eran pedacitos pequeños de la ciudad, no solamente en lo plástico sino en lo emocional, había una conexión que va más allá de la pieza”.



Por su parte, a través de la explicación de las piezas que rodeaban a los asistentes, la artista Paloma Torres envolvió al público en pequeñas anécdotas sobre el desarrollo de su trabajo, la experiencia adquirida y las historias detrás de cada una de ellas. Tal es el caso de su emblemática pieza “Camino a Puebla” la cual surge gracias a que cuando venía a la ciudad iba tomando fotos de todo el camino por el que iba pasando, “cuando empecé a tomar esta foto me cuestioné cómo funciona la ciudad desde sus entrañas”, explicó, razón que también la vinculó hacia su trabajo realizado en las excavaciones de la línea 12 del metro en la Ciudad de México.



La exposición Recreaciones urbanas redescubre la producción de la artista quien nos conduce por espacios que reúnen los tres niveles del horizonte urbano: cielo, suelo y subsuelo. Su reflexión nos confronta con la ciudad a través del arte, convirtiéndola en biógrafa del paisaje urbano de nuestro tiempo. Esta exposición estará abierta al público hasta el 15 de septiembre de 2019 en un horario de martes a domingo de las 11:00 a las 19:00 horas con entrada libre.

Por otro lado, el catálogo se encuentra a la venta en Profética, Tienda Universitaria y UDLAP Store. Si deseas conocer más sobre este y otros títulos visita Tienda Online UDLAP.