Venta de menores desde el SDIF, el escándalo que se avecina

López Obrador señaló que pedirá detalles sobre el caso al gobierno de Puebla.

Después de que el gobernador, Miguel Barbosa Huerta, denunció que desde el Sistema Estatal DIF se vendieron a niños durante los gobiernos anteriores, los dirigentes panistas Genoveva Huerta Villegas y Pablo Rodríguez Regordosa calificaron el señalamiento como “bajo” y “cobarde".

Ante ello, Barbosa Huerta puntualizó que sus declaraciones no fueron hacia algún gobierno en particular, y varios “se pusieron el saco”, lo cual no frenará las investigaciones pertinentes, mismas que serán transparentadas cuando se obtengan los resultados.

“Cuando yo dije que podría haber un asunto de venta de menores, no dije de qué gobiernos, dije de gobiernos anteriores. Qué pasó, se pusieron el saco, yo no dije a qué gobiernos me refería”, expresó.

El tema ha escalado hasta el presidente, Andrés Manuel López Obrador, quien indicó que pedirá un informe al gobierno de Puebla, que deberá presentar elementos para conocer el caso a detalle.

¿A qué gobiernos se referirá Miguel Barbosa? ¿Por qué se habrán 'puesto el saco' los panistas?

