Esperan concesionarios invitación de la Secretaría de Transportes para analizar el aumento al pasaje

Los concesionarios señalaron estar abiertos al dialogo, por lo que tiene confianza para que llegue pronto el aumento al costo.

Concesionarios del transporte público esperan la invitación de la Secretaría de Transportes , para iniciar pláticas o mesas de trabajo para el aumento al pasaje.

En entrevista para Intolerancia Diario, Arturo Loyola, representante de la Coordinadora del Transporte, señaló que están abiertos al dialogo, por lo que hay confianza en que llegue pronto el aumento.

Un día antes, el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, comentó que este jueves iniciarán las pláticas, al señalar que sí habrá un incremento a la tarifa del pasaje, el que se buscara afecte lo menos posible a los bolsillos de los usuarios.

El mandatario estatal detalló que de manera personal, encabezará las reuniones con los transportistas para analizar las condiciones en las que se ofrece el servicio.

Además indicó que el transporte público en Puebla debe ofrecer un servicio de calidad y, de forma adicional, debe garantizar la seguridad de los usuarios.

Sin cifras

Cabe destacar que Arturo Loyola, no se atrevió a señalar una cifra para el aumento al pasaje, al sentenciar que debe haber un análisis justo que beneficie a todos los implicados, desde concesionarios, chóferes, trabajadores y usuarios.

Señaló que ven con agrado el anuncio del gobernador de Puebla, ya que se viene diciendo desde hace mucho tiempo.

“No me refiero a las últimas declaraciones, sino a la situación en general del transporte, no es nuevo, que no se ha cumplido de parte del gobierno es una situación diferente y me refiero al gobierno y no a los gobernadores”, dijo.

Comentó el líder de concesionarios del transporte colectivo, que no han recibido hasta el momento ninguna cita o invitación a la reunión que presuntamente se llevará a cabo el próximo jueves 29 de agosto.

Reveló incluso que solo han sostenido reuniones con el actual secretario de Transportes, Guillermo Arechiga, pero antes de que tomará posesión el actual gobierno de Puebla.

“Desde el día 4 de julio al 29 del mismo mes, nos reunimos por un espacio de ocho ocasiones, para ver la problemática en general del gremio, donde la principal demanda es el incremento al pasaje, ya que derivado de esto viene en cascada la solución de muchos problemas”, añadió.

Indicó que tampoco toda la solución es el aumento a una tarifa de manera justa, sino debe haber una gama de propuestas o políticas públicas para mejorar el sistema.

“Me refiero a que se dieron paliativos y palmaditas para que el gremio se pudiese aguantar y en ese sentido han sido corresponsables en mantener una inflación baja en el estado”, afirmó.

Añadió Arturo Loyola, que ahora el gobernador dice que se va a analizar, pero ahora habrá que ver las propuestas que se hagan.

“Estamos de acuerdo que no se debe lastimar la economía o bolsillo de los usuarios, pero también la economía y bolsillo de los transportistas no se debe dañar”, comentó.

Y es que dijo en todo el sistema están implicados varios trabajadores desde choferes, boleteros, talacheros, mecánicos, quienes también han sido afectados por no subir el pasaje en ocho años.

Reconoció que desde que es secretario Guillermo Arechiga, no han sostenido reuniones.

“En lo particular de manera informal que yo tenga conocimiento sí, pero de manera oficial no hay nada, hasta ahorita no ha llegado una invitación o participar en la reunión de este jueves”, comentó.

-¿Siguen en la postura de cuánto el aumento?

Nosotros estamos siempre en dos vertientes, la primera que para que se pueda brindar servicio de calidad y cumplir con lo que marca la ley, porque nada es nuevo ni inventado, si se quiere cumplir debe incluirse una tarifa justa.

Dijo que para que sea un negocio con utilidad razonable, se debe aumentar la tarifa y hacer políticas públicas de apoyo, es necesario, señaló sin querer dar cifras.

-¿Lo justo serían ocho pesos?

Tendríamos que ver cuál es lo justo y que lo injusto, se dice que somos una voraces, habríamos que ver si en verdad con las condiciones actuales se ve esa situación.

“Si no alcanza para el transporte porque no se puedan pagar tres o cuatro miembros de la familia, no corresponde a los concesionarios o choferes, el que tengan que pelear un incremento en sus salarios para afrontar esa necesidad”, dijo.

A la insistencia de que si el aumento necesario sería mínimo de dos pesos, señaló que habría que ver si con esa cantidad se puede enfrentar el cumplir con la ley y dar servicio seguro.

Finalmente indicó que se han entregado varias veces estudios socioeconómicos, los que se van actualizando constantemente, donde vienen los aumentos a combustibles, refacciones y hasta de la canasta básica.

-¿Qué expectativa hay tras el anuncio del gobernador, hay confianza?