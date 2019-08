Niega “La Loca” ser responsable de masacre en table dance de Coatzacoalcos

Por la mañana, el gobernador Cuitláhuac García, señaló directamente a Ricardo “N” como el principal autor material de los hechos violentos en El Caballo Blanco.

Ricardo “N”, alias “La Loca”, desmintió a través de un video difundido en redes sociales, ser responsable de la muerte de 28 personas en el interior del table dance “El Caballo Blanco”, de Coatzacoalcos, Veracruz, y denunció que huyó de ese municipio tras ser torturado y amenazado de muerte por policías navales.

“Quiero que sepan que no fui yo, que la neta me tuve que ir de Coatza", declara sujeto en un video quien se dice ser Ricardo “N” alias “La Loca”, acusado de ser el autor material del ataque al bar "Caballo Blanco" 📹: Especial pic.twitter.com/OKixiyy20H — El Universal (@El_Universal_Mx) August 29, 2019

Por la mañana, el gobernador Cuitláhuac García, señaló directamente a “La Loca” como el principal autor material de la masacre, y recordó que éste había sido detenido en julio pasado por elementos de las Fuerzas Coordinadas de Veracruz, pero fue liberado en menos de 48 horas por la Fiscalía General del Estado.

Minutos más tarde, la FGE veracruzana desmintió al mandatario estatal y aclaró que fue la Fiscalía General de la República (FGR) la que dejó libre a Ricardo “N”.

En el video “La Loca” indicó: “Me levanto y me entero que me andan buscando por un atentado que hubo en ‘El Caballo Blanco’ anoche, y quiero decirles que la neta no fui yo”.

Agregó que tuvo que huir de “Coatza” luego de que navales lo detuvieran en dos ocasiones, a quien acusó de haberles sembrado droga y huachicol, además de torturarlo y amenazarlo de muerte si es que lo volvían a detener.

Al final del video que dura 1 minuto con 20 segundos, el presunto jefe operativo del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) de esa zona, reconoció tener miedo pues su vida está en riesgo, “tuve que sacar a mi familia de ese lugar para poder estar en paz y ahorita me salen con eso de que me echan la bronca de eso”.

Ricardo “N” solicitó a las autoridades que busquen quiénes fueron en realidad los responsables de este ataque, “no nada más agarren a cualquiera para decir las cosas”.

De manera extraoficial trascendió que el dueño del table dance Javier “G” fue levantado por un comando armado, que difundió imágenes en las cuales se observa cómo lo decapitan junto con otro masculino, presuntamente por negarse a comercializar droga del grupo criminal que controla la venta en la región sur de Veracruz.