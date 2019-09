Tenemos que preocuparnos y ocuparnos por San Luis: Juan Reynoso

El timonel de la franja se dijo confiado de que los camoteros puedan sacar los tres puntos este viernes ante Atlético San Luis.

Este viernes regresa la actividad de la Liga MX tras el parón de la Fecha FIFA y será el Club Puebla el encargado de iniciar la jornada 9 del Apertura 2019 cuando reciba al Atlético San Luis en la cancha del Estadio Cuauhtémoc.

En conferencia de prensa, el director técnico del Puebla, Juan Reynoso señaló que antes de pensar en las complicadas visitas ante los Rayados del Monterrey y los Tigres UANL deben enfocarse únicamente en el partido frente al Atlético San Luis.

“No podemos pensar en Monterrey y Tigres cuando aún no se ha jugado contra San Luis; si pensamos en ganar, en seguir haciéndonos fuertes en casa pero primero preocuparnos y ocuparnos de San Luis”.

De acuerdo con el peruano, el juego ante los potosinos es la oportunidad para sumar tres unidades.

“Esta para pegarle hoy a San Luis y después ver que nos deja el rendimiento que tengamos y seguro de ahí pensaremos en pegarle a Monterrey”.

En otro tema, el sudamericano que estuvo mucho tiempo dentro del fútbol mexicano expuso que los defensores centrales mexicanos Néstor Araujo y Carlos Salcedo, no tienen el mismo oficio que tenía el cinco veces mundialista Rafael Márquez.

“Ha habido una evolución en cuanto a talento en lo Físico, lo técnico quizás hoy en la lectura del juego diera le impresión que Araujo o Salcedo no tuvieran el oficio que tenía Rafa, pero eso se gana con el tiempo no es cuestión de satanizar porque tienen un gran futuro pero hoy en un tema como es la Central si no tienes esa intuición, esa malicia, ese oficio de jugar mejor que a tus limitaciones pasa lo de ayer”, finalizó.

En el regreso de Gustavo Matosas al fútbol mexicano tras su fugaz paso por la Selección de Costa Rica, tendrá la oportunidad de iniciar con el pie derecho este viernes a las 19:00 horas en el Estadio Cuauhtémoc.