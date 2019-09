Exigen padres de familia reconstrucción de escuelas, a dos años del sismo de S19

Los familiares expusieron que necesitan al menos de 13 millones de pesos para la reconstrucción de estos colegios.

Padres de familia de la escuela primaria "Benito Juárez" en San Martín Texmelucan, exigieron que el gobierno del estado rehabilité las instituciones educativas que fueron dañadas por el sismo del 19 de septiembre de 2017, y es que tras dos años de este movimiento telúrico, el gobierno del estado no ha ejercito recursos para este espacio educativo.

#Ahora 💡 || Un grupo de padres de familia de San Martín Texmelucan vinieron a solicitar al gobernador, @MBarbosaMX, la reconstrucción de escuelas 🚸 ubicadas en aquella demarcación y que fueron dañadas con el sismo del #19S de 2017.



Vía @yazcurinoticias 📹 pic.twitter.com/KyLKWEaBy7 — Intolerancia Diario (@IntoleranciaID) September 17, 2019

Durante las Jornadas Ciudadanas, en Casa Aguayo, Alicia Coronado, en voz de los padres de familia, refirió que el Ayuntamiento de San Martín Texmelucan los atendido pero no ha dado resultado a la petición, ya que para la rehabilitación se requieren de al menos 13 millones de pesos.

"Nuestros niños no tienen por qué estar vagando de una escuela a otra en aulas móviles, ahorita los niños no tienen baños y el Ayuntamiento los está construyendo y mientras tienen que salir 100 metros o más para poder ir hacer del baño", dijo.

Refirió que tan solo del turno matutino son atendidos 230 niños y al turno vespertino corresponden 180 menores, "desde hace dos años hemos estado trabajando con la Secretaría de Educación Pública y hasta ahorita no hay respuesta, hemos estado trabajando con CAPCEE estamos en dos proyectos de los cuales aún no hay recursos, estamos hablando que son 13 millones y no hay recursos", dijo.

Los padres de familia no fueron atendidos por el gobernador, pues prefirieron trasladarse a la Secretaría de Educación Pública para abordar el tema directamente con el titular de la dependencia, Melitón Lozano.