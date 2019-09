Piden acciones concretas en cumbre de ONU sobre clima

La activista de 16 años, Greta Thunberg, acusó a los líderes de fallar a los jóvenes ante el daño al medio ambiente.

El secretario general de la ONU, António Guterres, exhortó a tomar medidas concretas en la Cumbre sobre la Acción Climática convocada por él, en medio de una cada vez más grave crisis relacionada con el clima.

En la ceremonia inaugural, dijo que "esta no es una cumbre climática para hablar. Ya tuvimos suficientes discursos. Esta no es una cumbre climática de negociación porque no negociamos con la naturaleza".

Citó desastres climáticos que van del aumento en el nivel de los mares hasta la acidificación de los océanos, desde el derretimiento de los glaciares hasta la decoloración de los corales, desde la crecientes sequías hasta los incendios forestales, y desde las ardientes olas de calor hasta las intensas tormentas.

Para hacer frente al cambio climático, dijo, "la tecnología está de nuestro lado. Ya existen sustituciones tecnológicas fácilmente disponibles para más del 70 por ciento de las emisiones de la actualidad".

Por lo tanto, Guterres hizo un llamado para dejar de "subsidiar la agonizante industria de los combustibles fósiles y para dejar de construir cada vez más centrales eléctricas de carbón".

Activista Greta Thunberg acusa a líderes de fallar a los jóvenes

La activista sueca de 16 años, Greta Thunberg, acusó en la ONU a los líderes mundiales de traicionar a su generación por su inacción frente al cambio climático.

“Vienen a nosotros, los jóvenes, buscando esperanza. ¿Cómo se atreven? La gente está sufriendo, la gente está muriendo, ecosistemas enteros están colapsando", exclamó con lágrimas.

Thunberg denunció que se vive una extinción masiva, sin embargo, solo se habla de intereses económicos, por lo que han fallado a los jóvenes: ¡Nunca los perdonaremos!", dijo la joven tras recordar que los científicos alertan sobre un calentamiento acelerado del planeta.

Greta aseguró que la propuesta de reducir las emisiones contaminantes a la mitad para evitar que la temperatura del planeta aumente por encima de 1.5 ºC, no es lo suficientemente ambiciosa.

“No dejaremos que se salgan con la suya. Aquí y ahora es donde trazamos el límite. El mundo se está despertando y el cambio está llegando, les guste o no", concluyó.

"Los ojos de todas las futuras generaciones están puestos en ustedes. Si optan por fallarnos, nunca se lo perdonaremos".



-- @GretaThunberg exige #AcciónClimática a los líderes mundiales reunidos en la ONU en este emotivo discurso: https://t.co/rcARckwdFf pic.twitter.com/UurPDQ0XZN — Naciones Unidas (@ONU_es) September 23, 2019

La asamblea

La reunión sirve como plataforma para que los líderes climáticos eleven la ambición política que tenga como resultado compromisos fortalecidos e irreversibles para actuar en los planes climáticos nacionales con el fin de reducir significativamente las emisiones.

Guterres ha dado prioridad a nueve carteras de acción: finanzas, transición energética, transición industrial, soluciones basadas en la naturaleza, infraestructura, ciudades y acción local, resiliencia y adaptación, juventud y movilización, transición social y ambición de mitigación.

La víspera de la cumbre, Naciones Unidas publicó un informe en el que indicó que aún no hay señales de un apogeo en las emisiones globales, aunque han estado aumentando con más lentitud que la economía global.

Indicó que en 2018, la concentración de dióxido de carbono global fue de 407,8 partes por millón (ppm), 2,2 ppm más alta que en 2017. Las emisiones de dióxido de carbono subieron dos por ciento y llegaron a la cifra récord de 37 mil millones de toneladas de dióxido de carbono en 2018.

Con información de Xinhua y AFP.