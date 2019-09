Demanda bancada del PAN imparcialidad y transparencia en designación del auditor y ombudsman

Con el 40 por ciento menos de diputados en comparación con el inicio de la legislatura buscarán ser de los más productivos.

Los integrantes de la bancada de Acción Nacional en el Congreso del Estado demandaron que el ejecutivo del estado no meta las manos en el proceso de designación del Auditor Superior del Estado, así como del presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, e indicaron que se requiere el conocer los perfiles de cada uno de los aspirantes para poder tomar una decisión en torno a quiénes cumplen con los requisitos.

En rueda de prensa, la coordinadora de los diputados locales, Mónica Rodríguez Della Vechia indicó que hasta el momento solo se sabe que la Comisión de General de Derechos Humanos en el Congreso ya recibió los expedientes de los 25 aspirantes a ser el ombudsman, mientras que en el caso de la auditoría que se tiene de plazo hasta el 4 de octubre no se ha recibido el paquete de los 18 aspirantes.

El presidente de la Comisión de Participación Ciudadana, Oswaldo Jiménez López, indicó que su papel como oposición es hacer que se cumplan con todos los requisitos por parte de los aspirantes que se inscribieron.

“La posición como bancada es que se respete la autonomía de los organismos tanto de Derechos Humanos como de la Auditoría Superior, que sean realmente organismos públicos autónomos, donde no haya la influencia del ejecutivo para la designación”.

“Lo que se demanda es que quien ocupe alguna de éstas dos posiciones sea una persona con verdadera autonomía, sin influencia sesgada hacia algún partido político, aunque la convocatoria no señala que no debe pertenecer a algún partido político, aunque si llega a elegirse a uno de ellos la demanda es que no sean sesgados".

Jiménez López reveló que hay dos personas identificadas con vínculos partidistas, uno de ellos Luis Soriano Peregrina con Morena, y aceptó que hay una militante del Partido Acción Nacional, Fátima Hernández.

La coordinadora de los legisladores reiteró que lo importante es que se liberen los expedientes de los aspirantes al cargo de auditor ya que el 4 de octubre es la fecha límite para hacer la depuración y ver quiénes cumplen con todos los requisitos.

Por la seguridad

En la conferencia de prensa al ser cuestionados sobre el tema de la seguridad, comentó que a pesar del incremento que se dio al presupuesto para éste año no se ha visto un avance en el combate.

Rodríguez Della Vechia indicó que las cifras que se tienen es que se ha presentado un crecimiento en lo referente a secuestros, homicidios, y otros delitos, por lo que la exigencia es que haya un adecuado uso de los recursos para lo que fueron aprobados.

Dijo que en la víspera del análisis del proyecto de Presupuesto de Puebla para 2020 revisarán la posibilidad de incrementar los recursos económicos para el rubro de seguridad pública, como se está planteando en el Congreso del Estado.

Consideró que hasta el momento la autoridad estatal no ha podido resolver el grave problema de inseguridad en los 217 municipios del estado a pesar que para este año se otorgó un aumento en los recursos económicos.

"Lo que hemos visto hasta el día de hoy no ha funcionado, entonces, tiene que hacer varias acciones en ese sentido para bajar los índices de delincuencia que están causando a los poblanos tanto miedo".

Subrayó que la administración estatal deberá implementar una estrategia bien diseñada para enfrentar a los delincuentes a la par de hacer un uso eficiente del presupuesto que se le asigne para el siguiente ejercicio fiscal y así poder devolver la tranquilidad a los ciudadanos.

Producción con menos diputados

Cuestionada sobre la renuncia de tres de los siete diputados que integraban la bancada al inicio de la legislatura, expresó que mantiene el respeto a sus compañeros diputados, pero aseguró que en promedio el grupo legislativo es el más productivo.

Comentó que la bancada ha presentado 110 iniciativas y le han aprobado 19, además de 16 puntos de acuerdo lo que la convierte en una de las bancadas más productivas en la LX legislatura.