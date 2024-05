Mayo mes de calor, la música no para y la variedad de géneros musicales están con los ritmos y estilos presentes en este quinto mes del año con la presentación de nuevos discos, colaboraciones, sencillos y más. Importante decir, que algunos de estos temas fueron lanzados a finales del mes pasado, pero que en mayo se continúa con la promoción.

Algunos lanzamientos musicales

Kurt suena fuerte con su nuevo tema “Jodido sin ti”, un pop brillante para los que tiene los corazones rotos es esta melodía. Con su carrera en ascenso, el cantautor en este sencillo combina su sensibilidad. Lo anterior porque en “Jodido Sin Ti” destaca por su dualidad artística, ya que mientras la parte musical se inscribe dentro del género pop-optimista (tanto el ritmo como la construcción melódica están diseñados para contagiar buen ánimo), la letra repasa los malos momentos que está viviendo un hombre después de terminar con su novia. De la mano está su video disponible en las plataformas digitales donde la historia deja ver a un chico en plena conquista de una mujer, romance que transcurre con varias escenas de Kurt durante su concierto en el Teatro Metropolitan (donde este videoclip fue filmado, siendo los asistentes de este concierto las primeras personas que tuvieron la oportunidad de escuchar este track).

The Mavericks presente con su nuevo sencillo “Here You Come Again” con Max Abrams, canción que se desprende del álbum “Moon & Stars”. Este tercer avance del anticipado “Monn & Stars”, esperado lanzamiento para este 17 de mayo llega posterior a lanzamientos como “Live Close” By (Visit Often) con Nicole Arkins y marca el Top 2 en The Americana Chart y así mismo, mantiene un camino contundente como hit certificado mientras rápidamente se coloca en la radio americana.

Por su parte Gian Marco, ofrece el tema “Aún me sigo encontrando”. El décimo sexto álbum de Gian Marco ya está casi listo para ver la luz. Después de cuatro poderosos sencillos desde agosto del año pasado, el cantautor peruano estrenará "Aún Me Sigo Encontrando" este 10 de mayo. Producido por el colombiano Julio Reyes Copello (mismo que ha trabajado con artistas como Alejandro Sanz o Sebastián Yatra) el material está compuesto por 11 tracks que incluyen los previamente lanzados “Ojos Que No Ven” con Leonel García, “Contigo Hasta El Final” al lado de Mike Bahía, “Tú” con Catalina García y la tropical “No Es Amor” con su compatriota Daniela Darcourt. Un disco muy equilibrado musicalmente que vale la pena escuchar, importante decir que varios sencillos cuentan con videos en las plataformas digitales.

Dos grandes de la escena regional mexicana, Bronco & Grupo Cañaveral de Humberto Pabón cantan “Carita Chorreada”. Bronco es una de las agrupaciones más representativas del género regional mexicano y con más de 40 años de trayectoria. En esta ocasión se une con otro de los grandes nombres de México, Grupo Cañaveral De Humberto Pabón. En esta segunda temporada de su serie “Marraneo Time”, nos presentan una versión en vivo de su gran éxito “Carita Chorreada” lista para bailar.

Otros grandes de la escena se unen también Los Caligaris & Coti en el tema “Hablar de Flores”. La canción bajo el pop latino, es un nuevo sencillo en colaboración con Coti, uniendo sus voces por primera vez para deleitar con esta hermosa canción. Bajo la producción artística de Nico Cotton, Los Caligaris se mantienen fieles a su estilo alegre y contagioso con un ritmo pegadizo, ofreciendo una melodía irresistible y esta vez con el condimento extra de la participación de uno de los compositores más destacados de nuestro rock nacional, Coti, en el que transmiten un mensaje contundente de vivir sin preocupaciones y de que a fin de cuentas nada es importante. Una canción que sin duda será un hit que sonará fuerte en todos lados.

Dos grandes Laura Pausini y Luis Fonsi cantan “Roma”. Después de 16 años desde su última colaboración, Roma es el nuevo sencillo de Luis Fonsi junto con Laura Pausini, canción disponible en todas las plataformas digitales con un video. “Roma” es una intensa balada escrita por Fonsi, donde la complicidad y la unión de las dos voces más hermosas y reconocidas en la música latina internacional se juntaron, en este sencillo cuyo video oficial es dirigido por Carlos Pérez, producido en blanco y negro en el aeropuerto de Miami con la participación de Fonsi y Laura Pausini.

Mañana en la segunda y última parte más lanzamientos musicales.