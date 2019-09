Niega AMLO ser socio de empresas en Veracruz

El presidente aseguró que el SAT ya investiga este caso para determinar si se trata de empresas fantasma.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reveló que fue inscrito sin su consentimiento en el patrón del Servicio de Administración Tributaria (SAT) como socio de 26 empresas en Veracruz.

En tono irónico, el mandatario federal señaló que no es ningún empresario y detalló que respeta a quienes laboran en ello.

“Me rayé, me convertí en empresario”.

López Obrador expuso que todas las inscripciones en las que aparece se hicieron el 15 de agosto en Boca del Río, Veracruz, y ese sitio también apareció su esposa, Beatriz Gutiérrez.

“No soy empresario. Yo soy servidor público, no tengo empresas, propiedades, bienes. Apenas tengo la cuenta (bancaria) donde me depositan el salario. No sé qué por qué hicieron esto; y el SAT ya investiga”, expresó esta mañana.

AMLO indicó que esta acción podría ser el efecto de alguien que quiere dañar la imagen del SAT o alguien que tiene la intención de hacer negocio con su nombre; también acusó a "la oposición" de querer afectarlo.

En su defensa, López Obrador señaló que el propio SAT le notificó de esta situación y a su vez, ordenó a la institución que haga una investigación para identificar posibles inconsistencias.

“Estos movimientos fueron realizados con el usuario de Claudia Olivia Martínez Rodríguez, asesor fiscal integral perteneciente a la Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente de Veracruz. En dichas inscripciones al RFC se observa puntos de coincidencia con los cuales se establece que corresponden a trámites inconsistentes”.

De acuerdo con la Presidencia de la República la lista de 26 empresas en las que aparece el nombre del mandatario federal aparecen como representante legal Óscar Manuel Montoya Landeros, y como socio José Luis Bautista Hernández, ambos con registros de ser funcionarios del propio SAT.

Por otro lado, dichas empresas aparecen con el domicilio Paseo de la Niña 150, Boca del Río, Veracruz, con Código Postal 94292 e inscritas en el régimen general de Personas Morales.

Finalmente, AMLO indicó que si bien ninguna de las empresas ha tenido movimientos financieros, el SAT ya está realizando una investigación para determinar si se trata de empresas fantasma.

“Por eso también la necesidad de castigar a quienes constituyen empresas fantasma, la facturación falsa, poner orden en todo esto”, argumentó.