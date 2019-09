Asegura Javier Duarte no tener lujos ni dinero, ‘fui la caja china de Peña Nieto’

Duarte aseguró que el expresidente uso la estrategia de “meter alguien de los suyos a la cárcel”.

Al asegurar que fue la “caja china” del gobierno que encabezó Enrique Peña Nieto, con la finalidad de ocultar todos los escándalos de la administración federal, el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte aseguró que no es un hombre de lujos.

Dijo, “fui la caja china del gobierno para ocultar todos los escándalos que tenían encima, la casa blanca, Ayotzinapa (…) Yo soy un hombre que ha vivido siempre en la justa medianía que me ha permitido el servicio público. No soy un hombre de lujos, no soy un hombre de riqueza”.

De acuerdo con el veracruzano, Enrique Peña Nieto empleó la estrategia de “que la única manera de lavarse la cara, de que no lo acusaran como corrupto era meter a alguien de los suyos a la cárcel”.

Acerca de las obras de arte que fueron localizadas en una bodega de Córdoba y que presuntamente serían de su pertenencia, Duarte aseguró que se trató de piezas sembradas y acusó a Miguel Ángel Yunes Linares de ser el responsable del acto.

“Fueron sembradas. Todo eso ha sido parte de la fabricación de una mente perversa, de un psicópata que gobernó Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares”, insistió Javier Duarte.

Finalmente, el exmandatario comentó que su familia continúa viviendo en Reino Unido, aunque sostuvo que le cuesta mucho dinero, “están allá porque tenía que estar allá (…) cuesta mucho dinero (mantenerlos allá) pero afortunadamente, gracias a los ahorros que pude juntar durante toda mi vida como funcionario público tuve un pequeño patrimonio”.