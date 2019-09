Arma pleito el diputado Héctor Alonso durante la sesión del pleno

El legislador, expulsado de la bancada de Morena por actos de misoginia, subió a tribuna para realizar señalamientos personales en contra de Gabriel Biestro y Tonantzin Fernández.

El diputado local Héctor Alonso Granados generó un nuevo conflicto al interior del Congreso del Estado, al retar a gritos al presidente de la Junta de Gobierno, Gabriel Biestro Medinilla, y lanzar ofensas contra la diputada Tonantzin Fernández Díaz, presuntamente por no informar.

Casi al concluir la sesión ordinaria y desahogados los 28 puntos enlistados en el orden del día, Héctor Alonso Granados, que se ausentó del pleno en las últimas cinco sesiones, subió a tribuna cuando se encontraban en asuntos generales y en su intervención, con el argumento de falta de transparencia, comenzó a lanzar señalamientos personales en contra de Gabriel Biestro Medinilla.

A pesar de la solicitud de la presidenta de la mesa directiva, Josefina García Hernández, para que se dirigiera a sus compañeros con respeto, el legislador que en mayo de este fue expulsado de la bancada de Morena por actos de misoginia continuó lanzando señalamientos hacia el coordinador de los diputados de Morena, así como de Tonantzin Fernández.

Asimismo, retó a la propia presidenta de la mesa a que no lo interrumpiera, indicando que él si era poblano, que no era veracruzano, y exigía que se transparentaran los recursos del Congreso del Estado.

A los integrantes de las otras bancadas les dijo que habían agachado la cabeza y nadie más que él pedía cuentas.

Durante los 10 minutos de su intervención señaló con la mano a Gabriel Biestro pidiéndole que respondiera.

Ante las alusiones personales subió Biestro Medinilla, quien aclaró que no acostumbra responder a quienes se “revuelcan en el lodo” y, sin mencionar por su nombre a Héctor Alonso, le señaló que estaba orgulloso de ser legislador de Morena, pero además no ha incurrido en algo que lo avergüence.

“Yo no me he acercado a alguna diputada para decirle cómo puede facturar sin problemas, y tampoco me quedé con 40 permisos de taxi en mi escritorio cuando fui diputado”.

Asimismo, le recordó que presentó un informe que contiene los anexos donde se puede consultar, pero dijo que “para conocer los datos hay que leer”. También, resaltó que él no hubiera llegado al Congreso de no ser por Andrés Manuel López Obrador.

Ante la respuesta de Biestro, Héctor Alonso intentó nuevamente subir a la tribuna para hacer uso de la palabra, pero al no haberse mencionado su nombre, se le negó, lo que generó que emitiera desde su curul señalamientos pidiéndole que diera la cara y que respondiera de los permisos.

“No te escudes bajo las faldas de Tonantzin, sé hombre”, le gritó Alonso Granados.

Posteriormente Fernández subió a la tribuna por alusiones personales y exigió que se dirigiera con respeto.

Aclaró que tiene el cien por ciento de asistencias al pleno, que la comisión que preside sí sesiona, a diferencia de la que él presidió que solo se reunió en tres ocasiones y nunca presentó un plan de trabajo, acusó: “Le quiero pedir diputado que cuando se dirija hacia mí lo haga con respeto”.

Héctor Alonso ya no pudo tomar la palabra nuevamente ya que el reloj marcó las quince horas y se levantó la sesión.

La expulsión de Héctor Alonso

El pasado 1 de junio la Comisión Nacional de Justicia del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) ordenó al coordinador de la bancada legislativa, Gabriel Biestro Medinilla, separar en un plazo no mayor a tres días hábiles como integrante de la misma al diputado local Héctor Alonso Granados.

De acuerdo con el oficio CNHJ-211-2019, tras presentar diversos argumentos en torno al respeto a los derechos humanos y contra la violencia, la igualdad de género en la diversidad, hacer valer los derechos contra la discriminación social, laboral y política, el legislador no podía pertenecer al partido.

El documento fue firmado por Gabriela Rodríguez Ramírez, Héctor Díaz Polanco, Adrián Arroyo Legaspi, así como Víctor Suárez Carrera, quienes después de la argumentación precisan:

“Es por lo antes expuesto y fundado que, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena considera que el c. Héctor Eduardo Alonso Granados, actual diputado local por el distrito XIX del estado de Puebla, no puede ni debe pertenecer a la bancada de este partido político en el Congreso del Estado de Puebla, en virtud de que, derivado de las recientes declaraciones públicas difundidas a través de diversos medios de comunicación y en el propio recinto legislativo, es evidente que no comparte , respeta, ni representa lo establecido en los Documentos Básicos de Morena”.

Los integrantes de la comisión que votaron por unanimidad el documento se refieren al artículo 49º inciso d del estatuto, y se requiere a Gabriel Biestro en su calidad de coordinador de la bancada la separación inmediata.

Pensar antes de abrir las piernas

El 30 de mayo, al reiterar su postura en contra de la legalización del aborto, el diputado Alonso Granados consideró que las mujeres deben pensar las consecuencias “antes de abrir las piernas”.

En una entrevista realizada por Leopoldo de Lara, el legislador local refirió que al gobierno no se le puede trasladar un “acto irresponsable de sexo”.

Su frase fue: “Perdóname la expresión porque no lo digo yo solamente”, dijo el diputado local al entrevistador del programa Factor Radio, Leopoldo de Lara, quien de inmediato contesta, “aquí las cosas como son”, sin mantener una postura crítica a este comentario.