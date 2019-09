Se levanta huelga en Tehuacán; 300 mil pesos serán pagados el viernes

El gobernador, Miguel Barbosa intervino en las negociaciones para que en menos de 24 horas se conjurara la huelga en el Ayuntamiento.

Antes de cumplirse las primeras 24 horas de la huelga, integrantes del Sindicato de Trabajadores del Ayuntamiento de Tehuacán conjuraron la misma gracias a la intervención de la administración de Miguel Barbosa Huerta en las mesas de negociación. Aunque en la primera reunión se ausentó el alcalde, Felipe Patjane, en la segunda se llegó al acuerdo de concluir la protesta a cambio de pagar el adeudo que mantiene la comuna con los trabajadores por más de 14.5 millones de pesos.

En entrevista para Intolerancia Diario, al término de la reunión que concluyó a las 20 horas de este miércoles, el secretario general de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), Leobardo Soto Martínez, señaló que "se levanta la suspensión de labores, se reanudan las labores. El Ayuntamiento dará los primeros 300 mil pesos el día viernes para cubrir la prestación de seguridad social y en un mes nos sentaremos con una reunión de trabajo para revisar facturas y montos finales de seguridad social de 1 millón 300 mil pesos".

Explicó que los 13 millones 200 mil van a ser revisados en las tres reuniones de trabajo siguientes en las que se emitirá un dictamen final de común acuerdo, para hacer el calendario final y el pago de las mismas.

"Nos dio resultado el acuerdo que tomamos que era más viable la mediación política del gobierno del Estado con la voluntad del gobernador y el presidente nos brindaron. Ahí está el resultado, se levanta la huelga y se reactiva todo, no hay ninguna represalia a ningún trabajador, las actas administrativas quedan sin efectos jurídicos y eso es un gran logro del sindicalismo en Puebla", dijo el secretario de la CTM, en Puebla.

Segob atendió a sindicato

Por instrucción del gobernador, Miguel Barbosa, los secretarios de gobernación, Fernando Manzanilla; del trabajo, Abelardo Cuéllar Delgado; así como el de Salud, Humberto Uribe Téllez y los subsecretarios David Méndez y José Luis Márquez se reunieron desde temprana hora de este miércoles con los trabajadores. Al inicio el alcalde, Felipe Patjane los dejó plantados, pero ya en la reunión por la tarde y que se prolongó hasta las 20 horas, acudió al encuentro.

La falta de pago de 14.5 millones de pesos fue el tema por el cual los trabajadores estallaron la huelga desde el primer minuto del miércoles, pues el alcalde Felipe Patjane aseguró que no había recursos para solventar esta deuda heredada por administraciones anteriores, así todas las áreas administrativas quedaron desprotegidas y sólo las de seguridad, protección civil, salud y registro civil; estuvieron activas con empleados de confianza.

La secretaria general del sindicato municipal, Ivonne Morales Luna, señaló que los empleados no confían en el alcalde, por lo que decidieron recurrir al mandatario estatal y agregó que durante este periodo de paro, algunos trabajadores fueron agredidos.

Obligaciones patronales deben cumplirse

El gobernador, Barbosa Huerta, señaló que las obligaciones patronales deben cumplirse y no hay pretexto para no guardar ni administrar bien los recursos, incluso señaló que es una obligación marcada en la Ley Federal del Trabajo: "Las prestaciones laborales deben que cumplirse, la firma de un contrato colectivo es una cosa seria".

"No conozco, ya había escuchado la referencia, solamente les digo que siempre hay que ser muy cuidadoso con los centavos, que los pesos se cuidan solos. No hay que gastar lo que no tienes para poder cumplir tus obligaciones, exhortó a todos los alcaldes de todos los Ayuntamientos de que el argumento 'no tengo dinero' no es una excepción válida para no pagarle a un trabajador a lo que tiene derecho, no es argumento", reiteró.

Señaló que mes con mes los Ayuntamientos reciben las participaciones federales y estatales, en donde viene plasmado el gasto corriente, donde entra la nómina de los empleados, por ello es que no hay pretextos para no pagar, pues el dinero debe gastarse adecuadamente, sin desvíos ni corrupción.

A partir de este mismo miércoles por la noche se levantó el paro y a partir de este jueves los empleados se presentan a trabajar, sin represalias.