Joven se viraliza al llorar porque las canciones de RBD no están en Spotify

RBD surgió en el año 2004 y logró consolidarse como una de las bandas juveniles más importantes de la década.

La reacción de un joven ebrio al enterarse que la música del grupo RBD no está ‘legalmente’ en Spotify generó cientos de carcajadas en redes sociales.

En el video aparece el joven llorando desconsolado al no encontrar la música del grupo en la plataforma digital.

"RBD no está ni en Spotify y yo no entiendo por qué. Esto no tiene sentido, eran tan chingones y no sé por qué no están”, dice el joven entre las risas de sus amigos.

Este video ya tenía algunos meses circulando en redes sociales, sin embargo, fue hasta ahora que se volvió se volvió viral.

RBD surgió en el año 2004 y logró consolidarse como una de las bandas juveniles más importantes de la década en el pop mexicano.

Entre sus integrantes se encontraba Dulce María, Christian Chávez, Maite Perroni, Alfonso Herrera, Anahí y Christopher Uckermann.

Fue en el año 2008 cuando la banda anunció su separación, sin que se dieran mayores explicaciones sobre las causas del final.

Con información de Excélsior