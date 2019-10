Miguel Barbosa no dividirá a la sociedad por el tema aborto: Fernando Manzanilla

El funcionario refirió que solo se baja la pena al eliminar las fracciones del citado artículo del Código Penal, pues se busca cumplir con las recomendaciones del primer trimestre de este 2019.

El gobernador, Miguel Barbosa Huerta, se reunió con los coordinadores de los Grupos Parlamentarios, en donde planteó la necesidad de aprobar el paquete de iniciativas que envió la semana pasada, ya que a partir del 7 de octubre se revisarán las acciones emprendidas por las autoridades locales, inspección que corre a cargo de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), como parte de la alerta de género emitida para 50 municipios.

El plan del jefe del Poder Ejecutivo es no dividir a la sociedad, por ello es que solo se reforma el artículo 342 que disminuye penas a las mujeres quienes interrumpan su embarazó antes de las doce semanas de gestación pero no deroga el artículo, en todo caso ya corresponderá al Congreso del Estado abundar en la despenalización del aborto pero en este momento solo se busca solo cumplir con las recomendaciones que emitió Conavim.

#Ahora 💡 || @Fer_Manzanilla señala que descarta competir por un espacio de elección popular en las próximas elecciones 🗳️ y sostiene que la promoción de su imagen en redes sociales se debe a las actividades propias de la @Segob_Puebla.



Vía @yazcurinoticias 📹 pic.twitter.com/CjnMYaYuGa — Intolerancia Diario (@IntoleranciaID) October 1, 2019

A pregunta de Intolerancia Diario, el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Fernando Manzanilla Prieto, refirió que solo se baja la pena al eliminar las fracciones del citado artículo del Código Penal, pues se busca cumplir con las recomendaciones que comenzaron desde el primer trimestre de este 2019.

“El propósito de las iniciativas fue justamente para cumplir con las recomendaciones que nos da la Conavim de la violencia de género, ese fue el propósito central de mandar esa miscelánea de iniciativas ahorita, las dependencias ya concentraron en al Secretaría de Igualdad Sustantiva, todo el seguimiento que habido a las recomendaciones se le entregó a la Secretaría de Igualdad Sustantiva y éste integra con base a este documento, el documento va a Conavim y esta por entregarse”, explicó.

El secretario consideró que ya es un avance importante el hecho de disminuir la penalización para las mujeres, por lo que el propósito en este momento se cumple y queda en el terreno del Poder Legislativo abundar en las iniciativas, una de ellas, la Ley de víctimas que quedó avalada en la Comisión de Derechos Humanos y que pasará al pleno este miércoles.

#EnHilo 👉🏻 @Fer_Manzanilla informó que por el momento el gobierno del estado solo busca disminuir las sanciones a las mujeres que aborten, pero no se despenaliza el aborto, señala que en su caso el @CongresoPue debe analizar este tema.



Vía @yazcurinoticias 📹 pic.twitter.com/hfOutX20Cb — Intolerancia Diario (@IntoleranciaID) October 1, 2019

“El propósito del gobernador de este paquete de iniciativas es generar una serie de avances que nos van ayudar a cumplir las recomendaciones en el tema de la alerta de violencia de género, primero que es el objetivo fundamental, el segundo es bajar la penalización en el caso de aborto para que bajo ninguna circunstancia una mujer en esta situación pasara tiempo en la cárcel y que llevará su proceso en absoluta libertad”, refirió.

La reunión entre el mandatario local y coordinadores parlamentarios se concretó la noche del lunes, por lo que estas iniciativas deben quedar avaladas a más tardar el 7 de octubre, con el objetivo de cumplir con las políticas públicas para proteger a las mujeres.

Hora de levantamiento de cuerpos de MEAH y RMV fue la señalada en las actas de defunción

Por otra parte, el titular de la Segob, señaló que el horario que se da a conocer en las actas de defunción de la gobernadora Martha Erika Alonso Hidalgo y del senador Rafael Moreno Valle Rosas, podría tratarse del momento en que fueron levantados los restos.

El funcionario estatal dijo que solicitará que el Registro Civil de a conocer información concreta de este tema, pues “el accidente fue a una hora, fue a eso de las 2:30 o 3 de la tarde, el accidente fue fatal, pediría información, no sé si fue cuando el MP levantó finalmente los datos y elaboraron las actas”, dijo.

En este sentido, dijo desconocer más detalles técnicos, pero se solicitará información para despejar dudas en torno a este accidente en el que perdieron la vida los gobernantes poblanos.

Se descarta para participar en elecciones 2021

Ya en otro tema, el titular de la Segob rechazó participar en el proceso electoral 2020-2021, pues dijo que la promoción de su imagen que arrecio en los últimos días en redes sociales deriva de las actividades que realiza como titular de una de las dependencias más importantes.

El funcionario estatal se dio “por muerto” en el proceso electoral que se avecina, aunque no este impedido para participar, ya que actualmente tiene licencia como diputado federal, cargo que asume su suplente Eudoxio Morales.

“No tengo ningún interés de aspirar a un cargo de elección popular en el año 2021, me doy por muerto. El encargado de comunicación que les diga. Yo supongo porque hubo algún medio me comentó y les dije que no lo hagan, las dependencias se promocionan, eso es normal, pero para bajar suspicacias le pedí al área de comunicación que no lo haga y no tengo interés de participar en absolutamente nada en el año 2021”, dijo.

Y es que, por medio de Facebook arreció la promoción de su imagen, pero justificó que se trata de la misma función que asume en la Segob y todas las dependencias llevan a cabo esta actividad de difusión.