Por inseguridad médicos y enfermeras no aceptan plazas laborales

El titular de la Secretaría de Salud (SSA), Humberto Uribe Téllez, dijo que no es necesaria la implementación de un cerco sanitario debido al dengue, a pesar de los 900 casos en Puebla.

Por inseguridad, médicos y enfermeras desairan plazas laborales, reconoció el titular de la Secretaría de Salud (SSA), Humberto Uribe Téllez, quien reconoció que hay carencias de personal especialmente en las comunidades con más alto grado de marginación y que carecen de servicios médicos.

El funcionario estatal reconoció que hay apertura de plazas laborales; sin embargo, el personal médico rechaza los empleos que sean alejados, para evitar ser atacados por la delincuencia: "Está habiendo contrataciones; sin embargo, la situación que existe en algunas poblaciones del estado por cuestiones de seguridad no es tan fácil que el personal se arriesgue a ir a un lugar tan alejado se arriesguen a ir tan lejos", dijo.

Uribe Telléz no precisó el número de plazas laborales disponibles, pero refirió que esto obedece a una demanda de la misma población, la que incluso se la han externado al gobernador, Miguel Barbosa Huerta.

El secretario de salud tampoco mencionó los municipios en donde han tenido complicaciones para la contratación de personal pero, de acuerdo con datos del Secretariado Nacional del Sistema de Seguridad Pública, los municipios de Esperanza, Palmar de Bravo, San Martín Texmelucan, además de demarcaciones en la Sierra Norte y la Mixteca son inseguras.

El funcionario refirió que además hay buena comunicación con el sindicato de trabajadores de salud, con el objetivo de que los servicios se atiendan de forma eficiente en unidades médicas y hospitales, refirió que una de las demandas que han tenido es el "mantenimiento de unidades, abasto de medicamentos, contratación de personal y abasto de equipo básico de los compañeros. Le mencioné que estábamos empezando en centros de salud alejados de las ciudades, donde los habitantes son los poblanos más desprotegidos, con menos atención, con la indicación del señor gobernador para brindarles la mejor atención posible", dijo.

Uribe Téllez señaló que es la Secretaría de Seguridad Pública la responsable de todo el estado en coordinación con autoridades del gobierno federal del desplazamiento de elementos policiales, por lo que ante la exposición del personal médico, respecto a este tema, son las áreas correspondientes las que se hacen cargo en coordinación con la federación y los municipios.

Sin cerco sanitario pese al dengue

Por otra parte, el funcionario estatal dijo que no es necesaria la implementación de un cerco sanitario, a pesar de que son cerca de 900 casos de personas enfermas por dengue, dijo que el número de personas enfermas seguirá aumentando, pero la población no debe alarmarse, ya que desde la dependencia se toman medidas necesarias para atender los casos.

"Hay foros de actualización del personal médico que está en frente de los enfermos para que tengan mayor información y que cuando sospechen de una manera ligera de que pudiera ser dengue actúen en consecuencia, dado que el dengue en sus inicios se parece a muchas enfermedades, al pensar en dengue no debemos tratar a los pacientes como ambulatorios, si hay alguna sospecha de que pudiera ser esto, lo mantenemos unas horas en observación, los empezamos a medicar y si la evolución es satisfactoria, egresan y se van a casa con la información y medicación específica", dijo.

El funcionario detalló que el dengue es un problema mundial, pues hay una situación de cambio climático y eso provoca que los microorganismos que afectan la vida, tanto animal como humana, estén teniendo comportamiento diferente a lo que normalmente se conocía, así "en el caso de las enfermedades transmitidas por el vector estamos teniendo cambios en el comportamiento", dijo.

En este orden, dijo que en Tehuacán se realizó el primer foro y la siguiente semana se realizarán más, con el objetivo de que personal médico y enfermeras atiendan de forma eficiente a las personas con esta enfermedad.

El titular de la SSA hizo el llamado a las y los ciudadanos a no almacenar agua, ya que en donde nace la larva y el mosquito es el transmisor de la enfermedad, por lo que debe existir extremada limpieza.

SSA en alerta por temporada de lluvias

Si bien no se han detectado emergencia a consecuencia de las lluvias, Humberto Uribe Téllez refirió que el personal médico está pendiente en los 217 municipios ante los riesgos que se presenten.

Y es que en temporada de lluvias algunas zonas suelen tener deslaves y con los encharcamientos de agua, por lo que se desprenden enfermedades y por tal motivo, dijo, la dependencia está atenta para actuar en el caso de alguna emergencia.

"Habido espacios donde se han reportado inundaciones leves, hemos acudido, no habido ningún problema mayor, en relación a salud, no ha sido un problema que afecte la dinámica de salud de la población, se acude a identificar los riesgos y se actúa en consecuencia, pero cuando son inundaciones menores realmente no hay mucho qué hacer, cuando es un evento mayor, en donde la población tiene que ser desalojada en un área verde y demás, el trabajo es mucho mayor, afortunadamente, no ha sido el caso", dijo.

Finalmente, el funcionario estatal refirió que la dependencia a su cargo estará pendiente con el personal para otorgar los servicios que se requieran.