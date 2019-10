Calidad académica, respeto y seguridad a las mujeres, resalta Esparza Ortiz en II informe

Beatriz Gutiérrez Müller asistió para acompañar al catedrático en su rendición de actividades al frente de la UAP.

La Universidad Autónoma de Puebla (UAP) le apuesta directamente a la calidad académica, educación, humanismo y a la seguridad social, advirtió el rector Alfonso Esparza Ortiz al subrayar "estamos hartos que por el simple hecho de ser mujer se nos mate y viole".

En compañía de Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del Presidente Andrés Manuel López Obrador, puntualizó que la educación tampoco es una cuestión política, sino un sinónimo de mejorar radicalmente la calidad de vida de los poblanos y mexicanos.

Además precisó que las demandas personales "yo me encargo", al referirse al extinto Lobos BUAP, pero aclaró, "eso sí de la defensa de nuestro patrimonio nos encargamos todos".

Desde el Auditorio del Complejo Cultural Universitario (CCU), advirtió que nunca "dejaremos" de buscar nuevos caminos y abrir nuevas puertas si otras se cierran.

En ese marco, pidió a los universitarios no permitir que nadie les diga lo que son, porque ustedes saben por lo que luchan; luchan por un mundo mejor, luchan por un mundo más justo.

"Luchemos juntos, por este mundo que es de ustedes; la educación no sé debilita, se fortalece. La educación no destruye, construye; la educación no divide, une”.

Esparza Ortiz indicó que la educación sí es capaz de romper barreras, prejuicios, estereotipos y la ignorancia que aniquila a las personas.

“La educación no tiene límites, por eso trasciende; respeto para aceptar las ideas contrarias y construir desde ellas, respeto a la vida, respeto al desarrollo, respeto a la pluralidad, respeto al libre pensamiento, a la individualidad, a pensar diferente; respeto al entendimiento que genera el conocimiento".

Una universidad que es ciencia, matizó, "pero también es arte; una universidad que es innovación, pero también es tradición, una universidad que es presente, pero sobre todo es futuro”, especificó.

Bajo ese panorama puntualizó que la BUAP es una institución que busca la calidad académica y que impulsa el desarrollo de los estudiantes con el objetivo de que la sociedad cuente con un mejor futuro, desde la perspectiva del humanismo.

El catedrático estimó que con cada paso que los universitarios dan, "somos" mejores en lo que hacen porque con cada paso que dan, mejoran el entorno de la comunidad y con cada paso que dan, crean un mejor futuro.

La felicitación y el reconocimiento

Beatriz Gutiérrez Müller, al concluir el informe, felicitó al rector por su trabajo.

Durante el recorrido de Beatriz a su camioneta, la escritora refrendó el reconocimiento a Alfonso quien por fin cambio el rostro adusto por uno afable; hasta sonrió.

Fue una despedida de amigos, el abrazo fraternal con Alfonso y José Carlos Bernal, su compañero de la IBERO Puebla, selló el encuentro.