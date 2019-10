Bajo el lema “Tenemos una cita”, llega la 23° edición del Tour de Cine Francés a la Alianza Francesa de Puebla, presentando siete grandes producciones las cuales se podrán ver del 7 al 18 de octubre en la institución central. Este año tres cintas de la selección fueron realizadas por directoras y varias de ellas han sido nominadas a los premios César. De la selección y sus historias Cyrano Mon amour, comedia dramática francesa de 112 minutos. París, diciembre de 1897. El joven poeta Edmond Rostand, aún no cumple treinta años pero ya tiene dos hijos y muchos problemas, no ha escrito nada en dos años. Desesperado, le ofrece al gran actor Constant Coquelin una nueva obra una comedia heroica escrita en verso para su estreno en navidad. Actúan Thomas Solivéres, Oliver Gourmet, Mathilde Seigner, dirige Alexis Michalik. Amanda drama francés de 107 minutos. David es joven y disfruta de su libertad, se gana la vida con pequeños trabajos y evita tomar decisiones que lo comprometan. Es solitario y soñador hasta que conoce a Lena, su nueva vecina. Su vida transcurre normal hasta que su hermana muere en un atentado en París ahora tendrá que hacerse cargo de su pequeña sobrina. Actúan Vincent Lacoste, Isaure Multrier, Stancy Martin. Dirige Mikhael Hers. En buenas manos, drama francés de 110 minutos. Théo acaba de nacer y su madre biológica lo entrega en adopción. Los servicios de ayuda social y de adopción se ponen en marcha, para esto unas personas deben encargarse del bebé en esta fase de incertidumbre y otros deben encontrar a la que se convertirá en su madre adoptiva. Actúan Sandrine Kiberlain, Gilles Lellouche, Elodie Bouchez. Dirige Jeanne Herry. Blanca como la nieve, comedia negra francesa de 112 minutos. Claire una hermosa joven, trabaja en el hotel de su padre fallecido que ahora es administrado por su malvada madrastra, Maud, ella carcomida por los celos al darse cuenta que su amante se está enamorando de Claire, planea la muerte de su hijastra. Salvada por un hombre misterioso que la lleva a vivir a su granja, Claire decide quedarse a vivir en el pueblo despertando la curiosidad de sus habitantes, principalmente de 7 hombres que caen ante su belleza. Actúan Lou Laage, Isabelle Huppert, Charles Berling. Dirige Anne Fontaine. El misterio del Sr. Pick, thriller de 100 minutos. En una biblioteca de Bretaña, una joven editora descubre un manuscrito extraordinario que decide publicar. La novela fue escrita por el enigmático Henri Pick, un pizzero que murió. La viuda de él cuenta que nunca Henri leyó un libro en su vida, aún así la novela se convierte en un éxito; lo que despierta las sospecha de un famoso crítico literario que comienza una investigación. La dirección es de Rémi Bezacon, actúanFabrice Luchini, Camille Cottin, Alice Isaaz. Mi niña, comedia dramática de 85 minutos. Héloise es una madre divorciada con tres hijos, Jade su hija más pequeña acaba de cumplir 18 años y se irá a estudiar a Canadá. Conforme se acerca la despedida, la madre trata de grabar recuerdos de su hija ya que en el fondo le duele su partida. Dirección Lisa Azuelos, actúan Sandrine Kiberlain, Thaïs Alessandrin, Patrick Chesnais. Un amor a segunda vista comedia dramática de 117 minutos. Raphael es un exitoso escritor felizmente casado con Olivia, una pianista que puso su carrera en segundo plano para estar con su marido. Un día después de una pelea de pareja, Raphael se despierta en una vida paralela en la que no está casado con Olivia, por lo que buscará reconquistar al amor de su vida quien asegura no conocerlo. Dirige Hugo Gélin, actúan François Civil, Joséphine Japy, Benjamin Lavernhe.