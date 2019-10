Gané la elección de 2018, me la robaron y Dios los castigó: Miguel Barbosa

Martha Erika Alonso y Rafael Moreno Valle fallecieron el pasado 24 de diciembre en un accidente aéreo. La gobernadora llevaba 10 días en el cargo.

El gobernador, Miguel Barbosa Huerta, agradeció a las y los ciudadanos quienes lo apoyaron en las elecciones de 2018 e insistió en que él fue el triunfador de la contienda, sin embargo el matrimonio Moreno Valle - Hidalgo le robó su triunfo, "pero los castigó Dios".

En su discurso, en el municipio de Huejotzingo, donde acompañó a la presidenta municipal, Angélica Alvarado a su primer informe de actividades, el mandatario local afirmó: "así fue como ganamos en muchas partes del estado, todos los que ganamos el primero de julio de 2018, porque yo gané, me la robaron, pero los castigó Dios”.

El comentario que hizo el mandatario poblano generó fuertes críticas en redes sociales, principalmente de líderes del PAN, como Marko Cortés, senadores, diputados locales y federales, así como la dirigencia estatal de este partido, quien cuestionó el discurso de reconciliación que muchas veces mencionó el hoy gobernador.

"Los Comités Directivos Municipales y la dirigencia estatal del Partido Acción Nacional exigimos al gobernador Luis Miguel Barbosa deje de expresarse de manera burda e insensible sobre la gobernadora Martha Érika Alonso y el senador Rafael Moreno Valle: Los familiares y deudos merecen respeto y consideración.

"Lamentamos que el titular del Ejecutivo realice comentarios que sólo generan división y polarización entre la sociedad. ¿Dónde quedó el discurso de reconciliación? Así no debe comportarse un gobernante", señala parte del comunicado.

Los panistas también recordaron que "en dos semanas se cumplirán 10 meses de la tragedia ocurrida el 24 de diciembre, y el 25 de octubre se darán a conocer los resultados de la investigación que realiza el gobierno federal".

El texto finaliza: "La sociedad merece un gobernante solidario, no una persona saturada de rencores absurdos. ¡Así no Miguel Barbosa!"

Cínicos y sinvergüenzas: Calderón

El comentario del mandatario local fue tendencia nacional en redes sociales, incluso entró al quite el ex presidente, Felipe Calderón quién reprochó que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no emita respuestas a las interrogantes del accidente en el cual murieron los ex gobernantes poblanos.

A 9 meses del accidente de Rafael Moreno Valle y Martha Ericka Alonso, el gobierno de Morena no ha dado explicación razonable del accidente, en el que perdieron la vida. Pero mientras ele gobernador de Puebla, Miguel Barboza, dice que “los castigó Dios”. Cínicos y sinvergüenzas. — Felipe Calderón (@FelipeCalderon) October 10, 2019

No es obra de Dios: De la Sierra

En tanto la senadora por Puebla, Nancy de la Sierra, quien también llegó al Congreso de la Unión gracias a la coalición Juntos Haremos Historia, pidió que el gobernador se retracte al tiempo que convidó al mandatario a conducirse con "respeto y prudencia".

"La fatalidad de un accidente no es obra de Dios, es una tragedia. Pido al gobernador respeto y prudencia. No debemos polarizar. Hago un llamado a @MBarbosaMX para que se retracte de lo dicho".

​​​​​