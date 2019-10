Mis expresiones fueron de cultura popular: Miguel Barbosa

El mandatario aseguró que sus frases "pegaron" en el corazón de los contrarios.

El gobernador, Miguel Barbosa, no se disculpará por los comentarios que hizo hace un par de días y refirió que sus dichos en torno a que el senador fallecido, Rafael Moreno Valle Rosas y la gobernadora muerta, Martha Erika Alonso Hidalgo le robaron la elección "pero los castigo Dios", fue una expresión de cultura popular que pegó en el corazón de los hipócritas.



"Mis expresiones fueron expresiones de cultura popular, que todos hemos tenido, fue una cuestión de cultura popular que pegó en el corazón de la hipocresía, del PAN y de la derecha y de algunos paniaguados de ellos, eso es", dijo.



Entrevistado en Teziutlán, después de acudir al informe de Carlos Peredo Grau, el mandatario local dijo que para quienes han exigido disculpas públicas, que se queden sentados, pues ni su personalidad, ni su forma de ser los cambiará por un bloque de hipócritas, incluso "rateros" como tildó a los ex presidentes Vicente Fox Quezada y Felipe Calderón Hinojosa, quienes criticaron sus dichos.



Agregó "son expresiones de cultura popular que no voy a cambiar mi estilo de ser y de pensar, pero ofrecer disculpas ninguna, cómo creen, que se disculpen con el pueblo porque fueron unos rateros, lo repito y Vicente Fox y Felipe Calderón fueron unos rateros, todos fueron unos rateros. No habrá impunidad, no quiero opinar de Ricardo Monreal", dijo el mandatario local.



Ante las voces que lo criticaron por promover la división entre los ciudadanos con sus comentarios, el mandatario rechazó que la reconciliación de la que habló durante su campaña y en lo que va de su gobierno tenga que ver con un tema de impunidad.



Precisó que "si la reconciliación implica no aplicar la ley, me rajo, yo voy aplicar la ley, si lo que quieren los hipócritas es que no aplique la ley, me rajo. Yo voy aplicar la ley. Es un asunto de cultura popular que pegó en el centro de la hipocresía", dijo el gobernador.



Diputados locales de Morena, como Estefanía Rodríguez Sandoval, la panista, Mónica Rodríguez Della Vecchia, priistas como Javier Casique, a nivel nacional, senadores como Ricardo Monreal, Nadia Navarro, Nancy de la Sierra, por mencionar algunos personajes públicos criticaron los comentarios del mandatario local, incluso le exigieron a ofrecer una disculpa pública.

Reclusorios se construirán con apoyo de AMLO y APP

En otro tema, el gobernador, anunció que el gobierno federal que encabeza, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ayudará con la inversión para la construcción de un reclusorio que será ubicado en la zona metropolitana de Puebla, con capacidad de 4 mil personas.



El mandatario local dijo que el proyecto se comenzará a trabajar, para analizar inversión y con ello en un plazo de dos años a dos años y medio sea un hecho, pues con ello se atenderá la sobre población que existe en estos lugares.



El mandatario local dijo que los otros reclusorios tendrán la capacidad de mil personas y se ubicarán en Teziutlán, Huachinango, Tehuacán e Izucár de Matamoros, pero éstos se construirán por medio de una Asociación Público Privada (APP).



"En el centro del estado tenemos que definir el lugar porque un reclusorio provoca muchas consecuencias inherentes en el lugar donde se establece que debería tener la capacidad de 4 mil reclusos, su construcción dudaría dos años y cuatro reclusorios por cada región, uno en Teziutlán, Huachinango, Tehuacán y otro en Izúcar de Matamoros", dijo.



Reiteró que el primero sería con un apoyo del gobierno federal, multianual, el que ya se aprobó y el resto por medio de la inversión de empresas, por lo que antes de que concluya su gobierno estarán en marcha estos centros.