Contabiliza PAN que en el gobierno de Moreno Valle solo fueron 2 presos políticos

Genoveva Huerta Villegas y Francisco Fraile García, exigieron por segunda ocasión, que el gobernador Miguel Barbosa Huerta ofrezca disculpas.

El secretario general del PAN, Francisco Fraile García, ofreció disculpas por los agravios del morenovallismo, pero deslindó al ex gobernador Rafael Moreno Valle Rosas, del caso Chalchihuapan; mientras que de los presos políticos, señaló que solo hubo dos, a pesar de que organizaciones civiles como el Comité para la Libertad de los Presos Políticos documentaron al menos 360 casos de personas encarceladas.

Y es que, en conferencia de prensa, los dirigentes del PAN, Genoveva Huerta Villegas y Francisco Fraile García, exigieron por segunda ocasión, que el gobernador Miguel Barbosa Huerta ofrezca disculpas por sus comentarios emitidos la semana pasada en torno a que: Dios castigó a Martha Erika Alonso Hidalgo y a Rafael Moreno Valle, por presuntamente robarle la elección en 2018.

A pregunta expresa, en el sentido de que si el PAN también debe ofrecer disculpas por los agravios cometidos durante el morenovallismo, Fraile García dijo que: “desde luego que ofrecemos una disculpa de haberse cometido alguna arbitrariedad, pero hay que aterrizar un poco las cosas, ese fue un contexto de un policía que imprudentemente hizo un acto, estamos hablando diferente hoy de un gobernador, de un estado que lamentablemente a través de la palabra está golpeando a la sociedad”.

Continúo: “los presos políticos en su momento fueron cada uno de ellos llevó su juicio y fueron exonerados los correspondientes y otros tenían asuntos pendientes con la autoridad que tuvieron que dar respuesta de ello y en ese sentido, los que verdaderamente fueron presos políticos yo creo que se reducen a uno o a dos”, dijo.

Previamente, la dirigente del PAN, Genoveva Huerta Villegas, dijo que en alguna entrevista nacional el mandatario local refirió: “no es la primera vez que pasa un magnicidio, por eso lanzo las preguntas: ¿Qué es lo que sabe el gobernador? ¿Por qué el odio hacia nuestra primera gobernadora panista?, sus señalamientos lo único que denotan es menosprecio, resentimiento e intolerancia”, dijo.

Si bien el concepto de preso político no está plasmado en ningún ordenamiento legal, organizaciones sociales han documentado que los ciudadanos quienes se oponían al sistema de Rafael Moreno Valle eran encarcelados previo a la fabricación de delitos.

En la lista destacan Francisco Castillo Montemayor, es funcionario estatal; Javier Montes Bautista, Raúl Pérez y Leonardo Báez, ex presidentes auxiliares; Delfino Flores Melga, activista, solo por mencionar algunos casos.

En este orden, el panista, Francisco Fraile García, señaló que hoy el contexto es diferente y afirmó defendió que no todos los casos de los presos políticos fueron asuntos jurídicos inventados.

Retroceso en la capital y municipios gobernados por Morena

Ya en otro tema, la dirigencia estatal del PAN criticó que no hay trabajo en los municipios gobernados por Morena, puso como ejemplo a la capital poblana, pues hay baches, falta de obra en las juntas auxiliares, inseguridad y hay un déficit por más de mil millones de pesos.

La dirigente del PAN exigió que los morenistas se pongan a trabajar en favor de las y los ciudadanos, pues ha sido un año desperdiciado “donde gobierna Morena no hay trabajo, están retrocediendo, son muchos los ciudadanos frustrados que no ven ningún avance, que siguen viendo que sus calles siguen sin pavimentar y que no hay luminarias, la vigilancia no existe”, dijo.

Genoveva Huerta refirió que se buscará la forma de hacer llegar documentos con peticiones a la morenista, con el objetivo de que se ponga a trabajar en lo que demandan las y los ciudadanos.