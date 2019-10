Provoca inseguridad cierre de El Mundo de Tecamachalco

El rotativo aseguró que tras nueve años de servicio a la comunidad, dejará de informar y de este modo evitar la muerte de algún colaborador.

El periódico El Mundo de Tecamachalco ubicado en el mismo municipio anunció este miércoles que dejará de circular tras nueve años de labor informativa a causa de la inseguridad que tiene la zona del Triángulo Rojo.

A través de una carta dirigida a sus lectores, el periódico destacó que tomó dicha postura por el riesgo mortal que representa el periodismo en esa región, la cual tiene diversos grupos delictivos que realizan sus actos con impunidad.

“En Tecamachalco perdimos hombres en el ejercicio del periodismo… su pecado: la verdad. Ese es el México que vivimos. Cercados por la delincuencia y abandonados por el Gobierno”.

A pesar de vivir en una zona hostil, el rotativo destacó la valentía de sus reporteros y colaboradores, quienes día a día ponían en riesgo su integridad con tal de cumplir con su labor de informar.

“¿Nuestras armas? las letras, su respuesta, las balas… ¿y el Gobierno?… no existe… Hoy queremos honrar el ejemplo de valentía y fuerza de todos los que trabajaron en ese periódico y de que más allá de un trabajo, su actuar tenía que ver con un compromiso, con la verdad, con su país y con su gente”.

En el último tramo de la carta, El Mundo de Tecamachalco señaló que no pondrán en riesgo la vida de un trabajador más si no hay un cambio verdadero.

“Hoy nos toca dar un paso atrás porque estamos convencidos que el sacrificio de cualquiera de ellos no sirve de nada si este país no cambia, si todos los mexicanos no estamos dispuestos a cambiar”.

Tecamachalco es parte del "Triángulo Rojo”, la cual comparte con Tepeaca y otros municipios.

En esta zona radican diversas bandas dedicadas al robo de combustible a Pemex; sin embargo, ahora, tras el cierre de ductos, actualmente se dedican ahora al secuestro y al asalto en carreteras.