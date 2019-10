Destapan cochinero en proceso de Morena; Rodrigo Abdala operó con recursos de la Secretaría de Bienestar

Eric Cotoñeto Carmona exigió que oficinas centrales de esta dependencia emitan castigos en contra de los servidores públicos que influyeron en la elección interna.

Una lista de 14 funcionarios del gobierno federal, adscritos a la Secretaría del Bienestar, además del propio coordinador, Rodrigo Abdala Dartigues, serán denunciados ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, pero también ante oficinas centrales de esta dependencia, debido a que condicionaron los programas federales e influyeron en la elección de consejeros y consejeras.

En la lista de "servidores de la nación" a la que tuvo acceso Intolerancia Diario se precisan los nombres de: Sabina Yáñez, Enrique Yañez, Vicente Pérez Gayoso, Obeth Tapia Baltazar, Trinidad Salazar, Honorio Estrada Olmedo, Gabriel Vázquez, Iván Herrera Bautista, Alfredo Peláez, Jorge Peláez, Herminia Daniel Zamora, Jaime González Flores, Arturo Flores y Javier Barrera Cerezo.

De acuerdo con las pruebas que reunieron los militantes de Morena y consejeros electos, los funcionarios pasaron lista a los militantes de este partido, pues solo así serían incluidos en los programas federales, lo que es un claro condicionamiento, por ello es que además se recurrirá ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade).

El domingo en los 15 distritos electorales se realizarían asambleas en las que quedarían electos 150 consejeros de Morena, pero solo se concretaron 9 asambleas, esto ante las irregularidades y actos de violencia en Acatlán, Ajalpan, Ciudad Serdán, Huachinango, Teziutlán y Puebla distrito 12, por lo tanto hasta que queden nombrados los 150 consejeros habrá elección de los integrantes del Comité Ejecutivo Estatal.

Exige Eric Cotoñeto renuncia de Rodrigo Abdala

Entrevistado por Intolerancia Diario, Eric Cotoñeto Carmona exigió que oficinas centrales de la Secretaría de Bienestar emitan castigos en contra de los servidores públicos adscritos a esta dependencia, debido a que influyeron en un proceso interno partidista, bajo la orden de Rodrigo Abdala Dartigues.

Si bien, Cotoñeto Carmona ha sido señalado de ser operador político, dijo que esto no es un delito pues no es funcionario federal, estatal o municipal, en cambio, Rodrigo Abdala envío a sus más cercanos a realizar una operación política con recursos del gobierno federal.

"Eso sí es grave, pareciera que eso sí es algo normal en Morena, cuando todos los servidores de la nación estuvieron operando con padrón en mano de la Secretaría del Bienestar, en todas las asambleas de los distritos donde se llevaron a cabo las elecciones. Ya hay registro fotográfico, hay registro de video, se están terminando de recolectar los nombres de todos los servidores de la nación quienes estuvieron haciendo esas prácticas, eso sí es grave", dijo.



Dijo que el día de la elección, el pasado domingo, las y los militantes de Morena le estuvieron llamando por teléfono para denunciar la presencia de este grupo de personas, repartidas en los 15 distritos electorales, y el condicionamiento de los programas federales.

"Me estuvieron haciendo llamadas y todos señalaban a los servidores de la nación, creo que lo más conveniente es que Rodrigo renuncie a su puesto, no puede hacer este tipo de prácticas y que quede impune y más cuando están las evidencias de cuando estaban cerca, incluso en las puertas de las asambleas pasando lista a cada líder, revisando que estuviera llegando con su gente, eso ya raya en lo absurdo", dijo.

Cotoñeto Carmona exigió que se pongan sanciones ejemplares a los servidores públicos quienes interfirieron en las 15 asambleas, pues incluso ellos fueron los responsables de la suspensión de 6 sesiones en las que se elegirían a 60 consejeros y consejeras.

"Estoy participando en el partido y eso no tiene nada de malo"

Eric Cotoñeto Carmona dijo que como ciudadano tiene todo el derecho de participar en Morena, esto no es un delito, en cambio señaló que desviar recursos del gobierno federal para influir en las decisiones de un partido sí es una falta, lo que claramente está haciendo Rodrigo Abdala Dartigues, dijo.

"Yo no tengo ningún cargo dentro del gobierno, yo estoy en Morena, estoy participando para el este partido y eso no tiene nada de malo y Rodrigo Abdala es un servidor público que tiene a cargo programas federales y que debe dejar esa práctica de presionar a la gente para que voten por las fórmulas por las que ellos estaban mandando a votar", dijo.

Ni Mario Bracamonte ni Alejandro Carvajal dan la batalla

Ante las críticas del diputado federal, Alejandro Carvajal, y el delegado con funciones de presidente, Mario Bracamonte González, Eric Cotoñeto Carmona señaló su falta de liderazgo y ante su ineficacia solo buscan atacarlo.

"Cuando no puedes ganar ni la conserjería de tu distrito lo más conveniente es que te quedes callado, Mario Bracamonte no pudo ganar ni en su distrito y él es el delegado presidente. Hablan mucho de mí, pero no hablan de los programas federales que ha usado Rodrigo Abdala, de eso nadie dice nada", dijo.

En torno al diputado Alejandro Carvajal dijo que lo mejor es que ponga atención en su distrito, pues como ayer lo señalaron un grupo de consejeros y militantes, es poca la atención que pone en su demarcación y la gente está enojada con él.

Por último, Cotoñeto Carmona señaló que seguirá participado en Morena pues es su derecho como ciudadano y nadie puede impedirlo.