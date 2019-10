Imparable la violencia en contra de las mujeres, pese a la Alerta de Género

Puebla registra al menos un caso de feminicidio por mes en lo que va de este año.

Rosa María "N". de 36 años de edad fue asesinada en la inspectora de San Isidro Vista Hermosa en Santiago Miahuatlán, se presume que su pareja sentimental pudo haberla privada de la vida, pues ella sufría violencia intrafamiliar.

El caso de una mujer de unos 32 años de edad quien fue encontrada muerta en Santa Clara Ocoyucan y que se encuentra en calidad de desconocida, es uno más de los 45 feminicidios que han ocurrido en la entidad durante los nueve meses de este año, los que fueron reportados ante la Fiscalía General del Estado (FGE).



Durante octubre, en la Junta Auxiliar la Libertad fue encontrada una mujer quien fue asesinada con una soga, pero previamente habría sido golpeada y torturada, la fémina se encuentra en calidad de desconocida, de acuerdo a los datos de la FGE.

Dos días antes otra fémina quien también se encuentra en calidad de desconocida fue encontrada en una cueva en la Junta Auxiliar de la Resurrección, ella fue reportada por los vecinos del lugar, por lo que autoridades también realizan las investigaciones de este caso.



Hasta septiembre de este año se han cometido 45 feminicidios, de acuerdo a los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), cifra que rebasa el número reportado en todo 2018, cuando se documentaron 38 casos de mujeres asesinadas.



Enero de este año fue el más violento para las mujeres, pues se registraron ocho asesinatos, mientras que en abril se reportaron tres feminicidios, pero en prácticamente todos los meses hay datos de violencia en contra de las féminas que consumaron su muerte.



La alta violencia de género en la entidad provocó que organizaciones sociales exigieran que la Secretaría de Gobernación (Segob) emitiera la alerta de género, por lo que fue este año cuando se concretó y desde entonces se obligó a las autoridades de los tres poderes y de todos los niveles de gobierno, llevar a cabo acciones para prevenir y combatir la violencia en contra de las mujeres.

Conavim, Secretaría de Igualdad Sustantiva y Segob analizarán avances



Mientras que la violencia en contra de las mujeres no disminuye, el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), en Puebla, Fernando Manzanilla Prieto, adelantó que en las próximas semanas se concretará una reunión con integrantes de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia en contra de las Mujeres (Conavim) y con la titular de la Secretaría de Igualdad Sustantiva de Género, Mónica Díaz de Rivera, para hacer un análisis de las acciones emprendidas para frenar la violencia que sufren las poblanas.



"Me dicen que los organismos de la Conavim estarán evaluando todo lo que ya presentamos y creo que tenemos avances en eso, pero de eso a que se vea reflejado ya en la realidad de los números, pues es todo un proceso, no necesariamente iniciar acciones hoy las vamos a ver reflejadas mañana, pero creo que sí hemos tenido avances importantes, ya será la Conavim la que dará la última palabra", dijo.



Manzanilla Prieto dijo que el gobierno del estado ha cumplido con las recomendaciones, incluso recordó que recientemente se enviaron al Poder Legislativo iniciativas con las que quedaron reformados diversos ordenamientos, los que van encaminados a prevenir y frenar la violencia en contra de las mujeres.



El funcionario señaló que será la Conavim la que determine el levantamiento de la alerta de género, pero señaló que aún se llevan a cabo acciones para prevenir y erradicar la violencia en contra de las mujeres, "tenemos asuntos de violencia que hay que atender en el estado y desde luego lo que se ha dado en Puebla y en el país, el asunto de violencia de género lo tenemos que seguir atendiendo", dijo.



Acajete, Acatlán, Calpan, Chalchicomula de Sesma, Puebla, San Andrés Cholula, Chilac, San Martín Texmelucan, Santiago Miahuatlán, Tecamachalco, Tehuacán, Tepango de López, Zacapoaxtla, Zacatlán, Zaragoza y Zoquitlan, por mencionar solo algunos de los 50 municipios es en donde hay declaratoria de alerta de género.

Aplicaciones y reformas legales acciones para prevenir violencia



Este año se puso en marcha la aplicación móvil denominada "Mujer Segura Puebla", creada por el Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, por medio de esta aplicación las mujeres pueden emitir alertas a las autoridades cuando exista algún tipo de peligro y entonces las corporaciones ayudarán.



Además de la aplicación, fue hace un par de semanas cuando en el Congreso del Estado se reformaron diversos ordenamientos legales con el objetivo de proteger a las mujeres, aunque esto implicó que solo se disminuyeran sanciones por aborto, más no su despenalización; mientras que otro punto, fue la tipificación de la violencia de género como un delito.



Las evaluaciones de la Conavim y las reuniones que sostengan autoridades en las siguientes semanas serán con el objetivo de analizar las acciones que se pusieron en marcha para prevenir y erradicar la violencia de género.