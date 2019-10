Exige PRI esclarecer desvío de recursos del Gobierno Federal y que Rodrigo Abdala sea sancionado

Lorenzo Rivera refirió que esta investigación debe llegar a fondo y en el caso de que haya desvío de recursos deben emitirse sanciones.

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) exigió que el gobierno federal esclarezca el presunto desvío de recursos por parte del coordinador, Rodrigo Abdala Dartigues, y que sea medido con la misma vara con la que otros actores políticos son medidos, esto luego de que el funcionario federal habría operado con recursos públicos en la elección interna de consejeros de Morena.

El líder del PRI, Lorenzo Rivera Sosa fue entrevistado respecto a la investigación que inició la Secretaría de la Función Pública, debido a que el funcionario federal presuntamente desvió recursos públicos para favorecer a su grupo político al interior de Morena, el líder del PRI en Puebla dijo que estas acciones son muestra de que no hay un cambio real como se prometió.

“Lo que considero es que se debe esclarecer, se debe medir con la misma vara que se está viviendo la persecución para muchos actores políticos, cuando no hay respuesta a los compromisos de campaña, siempre hay esa salida y esa salida la notamos que es una persecución para actores políticos que no son de Morena”, dijo.

Refirió que esta investigación debe llegar a fondo y en el caso de que haya desvío de recursos deben emitirse sanciones y aplicar las mismas medidas que se aplicaron en contra de otros actores políticos, quienes incluso están encarcelados, pues aunque no se refirió por su nombre, en este caso se encuentra Rosario Robles Berlanga.

Además, criticó la política que impulsó el presidente, Andrés Manuel López Obrador, en el sentido de concentrar todas las funciones de las Secretarías en una sola coordinación, pues esto impide que el responsable del gobierno federal en el estado conozca a detalle todos los programas, la operatividad y especialmente la atención adecuada que deben recibir las y los ciudadanos.

“Desde luego que sí, dudo que le dé tiempo para poder estar en todos los asuntos de forma personal, que es como mejor funciona, el conocer de los programas, conocer de los problemas que puedan suceder y resolverlos de forma inmediata, es mucha carga para un solo delegado”, dijo el priista.

Bandera anticorrupción una farsa

El líder del PRI, Lorenzo Rivera Sosa afirmó que las acciones de Morena y los funcionarios son solo una muestra de que no cumplen sus promesas de campaña, pues el posible desvío de recursos públicos para entrometerse en un asunto partidista solo ventilan la corrupción en la que este partido y los funcionarios públicos están involucrados.

“Es incongruente el mensaje de campaña con lo que hoy vivimos, ellos mismos se están exhibiendo antes de que lo haga otro actor, la realidad que vivimos en el tema de transparencia y corrupción; por ejemplo, el 77 por ciento casi el 80 de las obras más importantes no se licitan”, dijo.

Rivera Sosa también criticó que el gobierno federal no ha tenido planeación en sus programas, y reiteró que no hay licitaciones para obra pública, mientras que en Puebla la presencia del gobierno federal es nula.

“Lo que hemos visto es que no hay una planeación, una realidad de lo que fue el discurso. Hoy podemos ver que en el tema económico no hay crecimiento, no hay seguridad, en el tema de transparencia ya se sabe que el 80 por ciento de las obras no los licitan, no hay transparencia, no está fuera la corrupción y no es novedoso que hoy se mencionen (…) muchos delegados están incurriendo en faltas que preocupa a todos los mexicanos, esperemos que se corrijan y que haya piso parejo en esa persecución que se ha visto en este gobierno”, refirió.